Gent kan ook bij STVV niet winnen

AA Gent raakt maar niet verlost van zijn uitcomplex. Ook de vijfde wedstrijd buitenshuis werd niet gewonnen: 0-0 op STVV en 3 op 15 op verplaatsing. Op Stayen serveerden de Buffalo’s met een fel gewijzigde ploeg erg flauw voetbal. Depoitre verknoeide in de slotminuten de winning goal op een onbegrijpelijke manier.

In eigen huis pakt AA Gent vaak uit met een driehoek op het middenveld - Owusu, Kums, Vadis - die zowat elke tegenstander opslokt. Het gevolg: een fantastische 19 op 21 in de eigen Ghelamco Arena. Alleen werkt dat magnetisch veld niet op verplaatsing. Zeker niet als het vaste trio dan ook nog eens vervangen wordt door Vadis, Dejaegere en Bezus zoals op STVV.

7 corners in kwartier

Het was wandelvoetbal dat AA Gent serveerde op Stayen en voor de rust werd geen enkele kans gecreëerd. Al een geluk dat de Suzuki van STVV een 250 cc iss en geen 500 cc. De Japanse spits van Sint-Truiden was niet snel genoeg om de thuisploeg op voorsprong te schieten.

Het moet wel gezegd dat de Buffalo’s helemaal niet met hun sterkste elftal aantraden. De volgende weken spelen ze tegen Anderlecht, Standard, Wolfsburg, Genk en Antwerp. Met zo’n programma neem je op het kunstgras van Stayen dan geen enkel risico. Geen Depoitre, geen Asare, geen Owusu, geen Kums. Kleine blessures mochten zeker niet verergeren.

Het gevolg was dat de bezoekers een schrijnend gebrek aan creativiteit etaleerden. Daarvoor rekenden ze eigenlijk op Jonathan David, maar de Canadees heeft eveneens een uitcomplex. Hij mag in eigen huis dan wel aan de lopende band scoren, zijn laatste uitdoelpunt voor Gent dateert ook al van 16 mei. Dit keer knalde hij zijn beste kans in het zijnet.

Wie geen opening kan forceren, moet soms rekenen op stilstaande fases. Met zes goals uit spelhervattingen zijn de Oost-Vlamingen daar in principe specialisten in. Alleen sputterde die machine ook. In het eerste kwartier na de rust dwongen ze nochtans zeven corners af, maar geen één werd echt gevaarlijk.

Uitgedoofde hel

Wat Sint-Truiden bracht, was overigens ook niet echt hartverwarmend. Na 11 tegengoals in de laatste drie wedstrijden wilden zij vooral de nul houden. Ja, de lichtvoetige Alexandre De Bruyn probeerde af en toe iets, maar het was weinig dreigend.

De thuissupporters werden er niet enthousiast van. Hoe kil is die sfeer eigenlijk geworden in Limburg? De hel van Stayen is compleet uitgedoofd. De stadionomroeper doet wel zijn best om de aanhang wat in beweging te krijgen, maar het blijft een triestige bedoening.

De Gentse fans veerden wel eens op bij een heerlijke omhaal van Kvilitaia, maar doelman Schmidt ranselde de bal uit zijn goal.

Uitfans in vogelkooi

Voor de bezoekende fans was de verplaatsing ook weinig aangenaam. Voor de Limburgse derby twee weken geleden stak STVV de Genks fans in een glazen kooi. Dit keer was het geen risicomatch, maar die vogelkooi was niet weggenomen. Al aanwezige Gentse supporters kloegen over hun zicht dat belemmerd was. Echt gastvrij is dat glas toch niet.

Gelukkig voor hen was er op het veld ook niet veel te zien. AA Gent bleef wel aandringen, maar Sint-Truiden plooide niet. Jess Thorup bracht nog wel Laurent Depoitre in de ploeg, maar het bleef 0-0. Eigenlijk had dat niet gemogen, want in het slot stormde Depoitre samen met Kvilitaia nog op de doelman af, maar de bonkige spits verknoeide het als een preminiem. Hij mocht van geluk spreken dat de Truienaars nog kansen misten, of het verdicht was nog strenger geweest. AA Gent moet dan maar donderdag op Anderlecht van zijn uitcomplex zien af te geraken.