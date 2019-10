Tienduizenden betogen in Barcelona tegen afscheuring van Catalonië

Door de straten van Barcelona trok zondag een grote protestmars met vele duizenden tegenstanders van de afscheuring van Catalonië. Volgens de politie kwamen er 80.000 unionisten opdagen, de organisatoren spreken over 400.000 deelnemers.

‘In tegenstelling tot de separatisten willen wij geen grenzen of muren’, zei de leider van de Societat Civil Catalana Fernando Sanchez Costa. Hij vindt ook dat de Catalaanse minister-president Quim Torra moet aftreden als die er niet in slaagt te regeren in naam van álle Catalanen, zegt hij in de Spaanse krant La Vanguardia.

Zaterdag kwamen er nog 350.000 deelnemers opdagen voor een mars voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Een kleinere pro-separatistische optocht liep diezelfde avond aan het politiecommissariaat u it de hand en draaide uit op een gewelddadige confrontatie.

De strijd om onafhankelijkheid verdeelt Catalonië: een peiling in juli toonde aan dat 44 procent voor onafhankelijkheid was, terwijl 48 procent tegen was.