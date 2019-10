Na dood Al-Baghdadi: ‘Strijd tegen IS nog niet afgelopen’

De dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is een ‘verwoestende klap voor de terreurorganisatie, die vreselijke aanslagen heeft uitgevoerd over heel de wereld’. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gezegd. Hij voegde er wel meteen aan toe dat de VS waakzaam blijven. Ook uit het Verenigd Koninkrijk kwam al de boodschap dat de strijd tegen IS nog niet gestreden is. Rusland twijfelt dan weer aan de juistheid van de Amerikaanse berichten.

Tijdens het CNN-programma State of the Union toonde Amerikaans minister van Defensie Mark Esper dat Al-Baghdadi gedood was, maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat de Amerikanen waakzaam blijven. ‘En als een nieuwe leider of leiders opduiken, dan zullen we ook achter hen aangaan’, zegt de minister.

In een reactie op Twitter waarschuwde de Britse premier Boris Johnson dat de strijd tegen de terreurorganisatie IS niet afgelopen is met de dood van Al-Baghdadi. ‘De dood van Baghdadi is een belangrijk moment in onze strijd tegen het terrorisme. Maar het gevecht tegen Islamitische Staat is nog niet afgelopen’, zo schrijft de Britse regeringsleider. ‘We zullen met onze alliantiepartners blijven samenwerken om voor eens en altijd een einde te maken aan de moorddadige en barbaarse activiteiten van IS.’

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onderstreept in zijn reactie dat de strijd moet worden voortgezet. Hij heeft het over een belangrijke stap en feliciteert president Trump met ‘deze indrukwekkende verwezenlijking’. ‘Dit is een belangrijke stap, maar de strijd gaat voort’, verklaarde de Israëlische premier tijdens een bezoek aan een militaire basis.

Russen vragen bewijzen

Het Russische ministerie van Defensie heeft zondag dan weer bewijzen gevraagd voor de Amerikaanse operatie die geleid heeft tot de dood van Al-Baghdadi. De verschillende betrokken partijen beschikken over tegenstrijdige details, aldus woordvoerder Igor Konasjenkov in een mededeling van het ministerie.

De VS bevestigden dat bij de aanval op Al-Baghdadi vliegtuigen door het door Rusland gecontroleerde luchtruim waren gevlogen, maar het Russische ministerie van Defensie meldt dat er zaterdag of de afgelopen dagen geen luchtaanvallen door de VS of door de door de VS geleide internationale alliantie tegen IS werden uitgevoerd in Idlib. Rusland stelt zich ook vragen bij het feit dat Al-Baghdadi zich zou verschanst hebben in een regio die in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (vroeger de Syrische tak van Al-Qaeda). ‘Deze organisatie heeft steeds zonder aarzelen IS-strijders gedood, aangezien zij belangrijke rivalen zijn in de strijd om de controle van Syrië’, klinkt het.

Tot slot benadrukt het Russische ministerie dat de dood van de IS-leider weinig betekent, omdat IS in Syrië sinds 2018 erg verzwakt is. De Amerikaanse verklaring heeft geen invloed op de situatie in Syrië en het gevaar is niet verdwenen, aangezien veel terroristen nog steeds in de regio verblijven, klinkt het in de mededeling.