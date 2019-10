Al-Baghdadi: de meest gezochte man ter wereld

Abu Bakr al-Baghdadi was de meest gezochte man ter wereld, maar toch was er lange tijd weinig met zekerheid geweten over de beruchte leider van Islamitische Staat die nauwelijks opdook in het openbaar. Eén zeldzame verschijning blijft wel in het collectieve geheugen gegrift: zijn aankondiging van het kalifaat in 2014.

Al-Baghdadi in een moskee in Mosoel in 2014. Foto: Photo News

Al-Baghdadi werd in 1971 geboren als Ibrahim Awad al-Badri in Samarra, een stad ten noorden van Bagdad. Volgens biografen was hij als kind al sterk aangetrokken door de conservatieve islam. De jongen speelde naar verluidt graag en goed voetbal, maar hij bracht ook veel tijd in de moskee door en zou het niet nagelaten hebben om anderen te berispen wanneer ze zich niet aan de strikte islamitische wetten hielden.

Koranstudies

Tijdens het bewind van dictator Saddam Hoessein bestudeerde Al-Baghdadi de koran aan een universiteit in Bagdad. Sommigen beweren dat hij rond de eeuwwende al een islamistische militant was, anderen houden het erbij dat hij aan de slag was bij een moskee in zijn stadswijk in de Iraakse hoofdstad en onderwijs over de islam gaf.

Amerikaanse invasie Irak

Vrij goed gedocumenteerd is wel hoe de Amerikaanse invasie van Irak het leven van Al-Baghdadi in een stroomversnelling bracht. Hij hielp bij de oprichting van de rebellengroep Jaysh Ahl al-Sunna wa-l-Jamaah en werd in 2004 in Fallujah gearresteerd toen hij een oude, door de Amerikanen gezochte studievriend bezocht. Al-Baghdadi belandde als ‘burgergedetineerde’ in de gevangenis van Camp Bucca, een broeinest van jihadistisch activisme waar de kiemen van IS werden gezaaid.

Handen afhakken en stenigen

Na zijn vrijlating sloot Al-Baghdadi zich aan bij al-Qaeda in Irak, dat in de volgende jaren deels zou opgaan in het opkomende IS van Abu Musab al-Zarqawi. De geschoolde Al-Baghdadi schoot snel naar omhoog in de kaders van deze soennitische terreurbeweging en werd verantwoordelijk voor de toepassing van de strenge wetten en straffen van de radicale islam, zoals het afhakken van de handen van dieven of het stenigen van overspelige echtgenoten.

IS

In 2010 kwam Al-Baghdadi op 39-jarige leeftijd aan het hoofd van IS. Het was toen dat hij zijn huidige ‘nom de guerre’ aannam en een topdoelwit van antiterreurdiensten werd. Al-Baghdadi ontpopte zich als een sterk georganiseerde en genadeloze tacticus, het brein achter verscheidene terreuraanslagen in Irak. De Verenigde Staten beloofden in oktober 2011 een beloning van 10 miljoen dollar voor informatie die naar zijn dood of arrestatie kon leiden. Dat bedrag werd in 2017 nog eens opgetrokken tot 25 miljoen dollar.

Oorlog in Syrië

Met het losbarsten van de oorlog in buurland Syrië rook Al-Baghdadi een uitgelezen kans. IS slorpte de Syrische jihadistische terreurgroep Al-Nusra op, lijfde jihadisten uit de hele wereld en oud-militairen van Hoessein in, en veroverde grote delen van Syrië en Irak. In juni 2014 verwezenlijkte Al-Baghdadi zijn grote droom toen hij vanuit de al-Nuri-moskee in het veroverde Mosoel de oprichting van het kalifaat kon aankondigen. Na Osama bin Laden hadden jihadisten een nieuw icoon, de rest van de wereld een nieuwe publieke vijand nr 1.

Aura van mysterie

Het was meteen ook de enige publieke verschijning van Al-Baghdadi, die een aura van mysterie cultiveerde. Volgens sommigen zou hij in zijn eerste jaren als voorman van IS zelfs een masker hebben gedragen in vergaderingen met commandanten. Hoe dan ook, Al-Baghdadi regeerde met ijzeren hand over het kalifaat, een religieuze tirannie die beschuldigd werd van het systematisch uitroeien van religieuze en etnische minderheden en andersdenkenden. Ook Europa werd intussen geteisterd door aanslagen die door de top van IS werden bevolen.

Gestaag moest IS echter terrein prijsgeven aan de internationale coalitie die de Verenigde Staten in de steigers hadden gezet om het kalifaat te vernietigen. Er doken meermaals berichten over de vermoedelijke dood van Al-Baghdadi op. De terreurbeweging antwoordde op gezette tijdstippen met audioberichten die aan Al-Baghdadi worden toegedicht en waarin de leider het moreel van de aanhangers van het slinkende kalifaat probeerde op te vijzelen.

‘Test van God’

In april van dit jaar, na het verlies van het laatste bolwerk in Baghoez, loste een islamistische website een video van een man die Al-Baghdadi beweert te zijn. Zijn eerste publieke verschijning in vijf jaar kan niet verhullen dat het kalifaat van de kaart is geveegd en tienduizenden strijders achter de tralies zitten. ‘Een test van God’, noemde hij het. Een half jaar later blies hij zichzelf op toen de Amerikaanse Special Forces hem in Idlib in het noordwesten van Syrië op de hielen zaten.