Eli Iserbyt demonstreert ook in Superprestige Gavere

Eli Iserbyt is dé man in vorm in de cross op dit moment. Zondagnamiddag demonstreerde de 22-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal ook in de Superprestige van Gavere waar hij de verzamelde tegenstand op meer dan veertig seconden reed. Iserbyt won eerder ook al de wereldbekerwedstrijden in Iowa City, Waterloo en Bern en pakte ook al de zege in Kruibeke en Gieten.