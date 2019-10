Trucker opgepakt die Vietnamese vluchtelingen naar Zeebrugge bracht

De tweede trucker die zaterdag werd gearresteerd in Dublin is de man die de koelwagen met 39 migranten in de haven van Zeebrugge heeft achtergelaten. Dat bevestigt het federaal parket.

Er is een tweede vrachtwagenchauffeur opgepakt in verband met de dood van 39 migranten – vermoedelijk Vietnamezen – die vorige week woensdag in Essex, Groot Brittannië, in een koelcontainer werden ontdekt.

De tweede trucker werd zaterdag gearresteerd in Dublin nadat hij met een ferry uit Frankrijk de oversteek had gemaakt. Hij is de man die de koelwagen met 39 migranten in de haven van Zeebrugge heeft achtergelaten. Dat bevestigt het federaal parket aan De Standaard.

De man maakte de oversteek vanuit Frankrijk naar Ierland met zijn trekker en werd daar opgepakt.

Belgische hulp

De arrestatie kwam er nadat de Belgische speurders zijn identiteit hadden achterhaald en hem hadden laten seinen.

De ondervraging van de man wordt cruciaal om de reisroute te reconstrueren van de koelwagen waarin de lichamen werden gevonden.

Ook de gps-gegevens en de tachograaf van zijn trekker zullen uitgelezen worden om te achterhalen waar hij allemaal is gestopt. Op die manier hopen de speurders te achterhalen waar de vluchtelingen aan boord zijn gegaan. De kans bestaat dat dat ergens in België is gebeurd.

De tweede chauffeur – 25-jarige Maurice Robinson – die woensdagochtend in de haven van Purfleet bij Londen de container kwam ophalen, wordt ondertussen beschuldigd van onvrijwillige doodslag, mensensmokkel en witwaspraktijken.