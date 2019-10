Clarinval wordt nieuwe minister van Begroting

David Clarinval, huidig fractieleider van de MR, vervangt Sophie Wilmès straks als minister van Begroting.

De koning ontvangt vanmiddag om 16.00 uur de Sophie Wilmès in audiëntie, de nieuwe premier. Na haar zal David Clarinval de eed afleggen als minister van Begroting en Ambtenaren zaken. Hij neemt dus de bevoegdheden van Wilmès over. David Clarinval is vandaag de fractieleider van de MR in de kamer. Clarinval (43) is gepokt en gemazeld bij de Franstalige liberalen. Na zijn studies ging hij meteen aan de slag als parlementair medewerker voor de MR in het Waalse parlement.

Clarinval is sinds 2001 burgemeester van Bièvre na een kiesstrijd met zijn oom. Hij kwam in 2007 in de kamer als plaatsvervanger toen Sabine Laruelle minister werd in de regering Verhofstadt III. Bij de daaropvolgende federale verkiezingen kwam hij altijd op eigen kracht in de kamer in de kieskring Namen.