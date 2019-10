De Amerikaanse president Donald Trump heeft de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi bevestigd. 'Hij was een zieke, verdorven man en nu is hij weg. Hij was boosaardig en gewelddadig en stierf een gewelddadige dood.'

President Trump wond er geen doekjes om tijdens zijn persconferentie. 'Abu Bakr al-Baghdadi is dood', zei hij vrijwel meteen. 'Dit was al een aantal jaren dé topprioriteit inzake nationale veiligheid van mijn regering. Onze special forces hebben een gevaarlijke en gewaagde missie met grote klasse uitgevoerd. Het was ongelooflijk en ik heb het meeste ervan kunnen volgen.'

Bij de operatie van de Amerikaanse special forces werden de grote middelen ingezet. Volgens Trump landden acht helikopters bij de compound waar Al-Baghdadi verscholen zat. Dat was volgens eerdere berichten in Barisha, een dorp in de Noord-Syrische provincie Idlib. Met explosieven bliezen ze gaten in de muur omdat aan de ingang boobytraps geïnstalleerd waren.

'Er waren veel IS-strijders aanwezig. Maar ondanks de hevige weerstand hebben wij geen mensen verloren (achteraf vermeldde hij wel dat een hond gewond raakte, red.). Uiteindelijk vluchtte hij in een doodlopende tunnel. Ondertussen was hij voortdurend aan het jammeren en wenen.'

Veel vijandelijke strijders werden uitgeschakeld, enkele gaven zich over, zegt Trump. Er waren ook kinderen in het gebouw. 'We konden 11 kinderen gezond en wel evacuëren. Maar op het einde trok Al-Baghdadi zich terug in een doodlopende tunnel met drie kinderen. Hij leidde hen naar hun dood. Al-Baghdadi ontstak zijn bomvest en blies zichzelf en de drie kinderen op.'

De identificatie van het lijk was door die explosie niet eenvoudig. 'De lichamen waren verminkt en bovendien was de tunnel ingestort, maar de DNA-test gaf al snel duidelijkheid.'