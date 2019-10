Koen Geens : ‘Het realisme moet in de keet terugkeren’

CD&V-vicepremier Koen Geens (CD&V) maakt zich zorgen om de ‘vrijheid blijheid’ die momenteel in het parlement heerst.

De federale regering werd afgelopen donderdagavond door de extremen in het parlement met de rug tegen de muur gezet. De linkse partijen, gesteund door Vlaams Belang, stemden een amendement van PVDA/PTB op de voorlopige twaalfden waarbij de komende twee maanden 67 miljoen euro extra naar de zorg kan gaan. Dit tot grote ontstentenis van de minderheidsregering omdat de stemming over de noodbegroting in principe een pro forma stemming is om het land draaiende te houden.

Het gebeurde van donderdagavond zindert nog altijd na. ‘We moeten opletten dat we de evenwichten in onze samenleving nu niet snel omgooien’, waarschuwde Geens in De Zevende Dag. Hij had het dan niet alleen over de stemming donderdagavond, maar ook over de paars-groene meerderheid die groeit rond ethische dossiers - zoals een versoepeling van abortus - tijdens dit machtsvacuüm. ‘Vrijheid blijheid is goed, maar gevaarlijk als ze niet wordt aangestuurd. Het realisme moet in de keet terugkeren.’

Hij kijkt daarvoor naar zichzelf, maar ook naar toekomstig premier Sophie Wilmès (MR). Beiden waren totnogtoe in de regering verantwoordelijk voor de relaties met het parlement. Sophie Wilmès was meestal aanwezig op de conferentie van de voorzitters, de parlementaire vergadering waar de fractieleiders afspraken maken over de parlementaire werking.

Het is uitkijken naar de volgende zitting van het parlement komende donderdag. Wie weet duiken er dan opnieuw extra vragen op om de voorlopige twaalfden goedgekeurd te krijgen. N-VA heeft al aangegeven sowieso tegen te stemmen omdat de partij onder meer vindt dat de minderheidsregering onterecht extra geld voor asiel in het budget steekt. De vorige keer stemde N-VA ook al tegen de voorlopige twaalfden, maar keurde de linkse partijen ze wel goed.

Gat nog groter maken

‘We moeten niet in een opbod terechtkomen’, zei Kristof Calvo, fractieleider van Groen in De Zevende Dag. ‘Donderdag moeten de voorlopige twaalfden gestemd worden, inclusief het extra budget voor verpleegkundig personeel. Het parlement moet toch zaken kunnen doen nu. Waarom herstellen we de effectentaks bijvoorbeeld niet? Wij tonen engagement, maar nemen ook onze verantwoordelijkheid.’

Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten liet eerder al verstaan dat donderdag de voorlopige twaalden wellicht gewoon zullen gestemd worden, inclusief de extra uitgave. Maar daarmee wordt de deur wel opengezet om bij elke stemming over de noodbegroting voor de komende maanden - de volgende is al gepland voor december - het gat in de begroting nog groter te maken.