Zuid-Afrika klopt Wales en mag het nu opnemen tegen Engeland in de finale van het WK rugby

Zuid-Afrika heeft zich zondag geplaatst voor de finale van het WK rugby in Japan. In het International Stadium in Yokohama haalden ze het in de halve finales met 19-16 van Wales.

In de finale nemen ze het komende week zaterdag op tegen Engeland, dat eerder de All Blacks verrassend uitschakelde. Voor tweevoudig titelverdediger Nieuw-Zeeland kwam er zo een einde aan jaren van hegemonie.

Engeland is de bronzenmedaillewinnaar van het vorige WK in 2015. Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007. In 2007 wonnen de Springboks in de finale met 15-6 van Engeland.