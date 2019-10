In de Amerikaanse staat Utah, nabij Zion National Park, vond vrijdag de Red Bull Rampage plaats, dat is de engste en spectaculairste race van het seizoen. Ook de 25-jarige Belg Thomas Genon nam er opnieuw deel. De overwinning was voor de Canadees Brandon Semenuk. Met zijn halsbrekende trucs reed hij de beste afdaling van de twintig deelnemers.