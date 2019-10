Dedryck Boyata opnieuw geblesseerd bij Hertha Berlijn

Hertha Berlijn vreest de komende wedstrijden geen beroep te kunnen doen op onze landgenoot Dedryck Boyata. Een tegenvaller voor de Rode Duivel, die ook al de competitiestart moest missen met een blessure aan het bovenbeen.

De 28-jarige Rode Duivel liep zaterdag in het competitieduel tegen Hoffenheim (2-3) een liesblessure op en moest na 64 minuten vervangen worden door Salomon Kalou. Maandag ondergaat Boyata een MRI-scan om de ernst van de kwetsuur aan te tonen, zo verklaarde Hertha-coach Ante Covic na de training van zondag. Mogelijk mist de centrale verdediger de Bekerwedstrijd tegen Dynamo Dresden en de derby tegen stadsgenoot Union Berlijn. Boyata is sinds zijn transfer van Celtic naar de Duitse hoofdstad een vaste waarde achterin bij Hertha, al moest hij wel de eerste drie competitiematchen missen met een blessure.

De Rode Duivels spelen dit jaar nog twee interlands: een duel met de groepswinst en het reekshoofdstatuut als inzet op 16 november in Rusland en drie dagen later een afsluiter in eigen huis tegen Cyprus. Bij de nationale ploeg heeft Boyata geen basisplaats, maar is hij wel stand-in voor het duo Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.