Tien onderkoelde migranten ontdekt in koelwagen in Calais

De Britse grenspolitie Border Force heeft in de haven van Calais (Frankrijk) zondagmorgen tien onderkoelde migranten aangetroffen in een koelwagen. Twee van hen waren zeer jonge kinderen.

Het nieuws is bekendgemaakt door de Franse regionale krant La Voix du Nord.

De Britse Border Force, die ook aan deze kant van het Kanaal controleert, vond de migranten in de ferryterminal. De tien mensen zaten verstopt in een koelwagen en waren onderkoeld toen de agenten hen vonden. De brandweer van Calais en Marck kwam ter plaatse om hen te verzorgen en over te brengen naar het ziekenhuis van Calais.

Twee van de tien personen zijn zeer jonge kinderen. De nationaliteit van de migranten is nog niet bekend. De volwassen konden nog niet verhoord worden, aldus La Voix du Nord.

Drama in Essex

Het nieuws krijgt nog meer weerklank nadat deze week in het Britse Essex 39 migranten dood werden teruggevonden in een koelwagen. In die zaak werd zaterdag nog een vijfde verdachte opgepakt, in de haven van Dublin. Volgens de Ierse staatsomroep gaat het om een trucker.

In het Verenigd Koninkrijk, maar ook hier, wijzen politie en gerecht op de toegenomen voorkeur van mensensmokkelaars voor dit soort containers. ‘Tegenwoordig duiken koelcontainers regelmatig op in dossiers, terwijl dat vroeger echt uitzonderlijk was’, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket, dat samen met de Britse diensten een onderzoek voert naar het drama in Essex. ‘In het verleden stootten we minder op koelcontainers bij mensensmokkel omdat de risico’s ervan zo groot zijn, maar nu zien we dat criminele organisaties er constant gebruik van maken.’