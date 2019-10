Russell Westbrook passeert met 139ste triple-double Magic Johnson

Russell Westbrook heeft in de NBA nogmaals indruk gemaakt en zijn ploeg Houston Rockets met 126-123 langs New Orleans Pelicans geleid. Westbrook tekende voor 28 punten, 10 rebounds en 13 assists. Meteen goed voor zijn 139ste triple-double uit zijn loopbaan. Westbrook passeerde daarmee levende NBA-legende Earvin Magic Johnson, die tot 138 kwam en staat op de All-time ranking op de tweede stek. Recordhouder is Oscar Robertson met 181. Voor de 30-jarige Westbrook was het zijn eerste triple-double voor de Rockets. Hij kwam recent over van Oklahoma City Thunder.