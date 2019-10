Didier Lamkel Zé verzorgde nog eens het spektakel tegen Kortrijk. De 23-jarige Kameroense winger van Antwerp speelde een prima partij en scoorde met zijn ‘mindere’ linker de heerlijke 2-0. Na die goal trok hij zijn truitje uit en toonde hij een zwart t-shirt met een opvallende print. In de samenvatting hierboven vindt u vanaf 1.07 minuut het bewuste fragment. Antwerp-Kortrijk eindigde op 3-1.

'Ik wist dat ik daar een gele kaart voor zou krijgen, maar bon, ik had een van mijn buren beloofd om dat shirt te tonen, als ik zou scoren. Hij is ook degene die het mij had gegeven. En belofte maakt nu eenmaal schuld', aldus Lamkel Zé, die blij was met zijn persoonlijke prestatie. 'Het is duidelijk dat mijn problemen verleden tijd zijn.'