‘IS-leider Al-Baghdadi gedood bij raid’

Anonieme bronnen uit Syrië, Iran, en bij het Amerikaanse leger beweren dat Abu Bakr al-Baghdadi gedood zou zijn bij een militaire raid in Syrië. Het Pentagon bevestigt het nieuws niet, maar president Trump kondigt later deze zondag belangrijk nieuws aan.

De leider van Islamitische Staat Abu Bakr al-Baghdadi zou in de nacht van zaterdag op zondag gedood zijn in Syrië door het Amerikaanse leger. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd door het Pentagon of het Witte Huis. Een bron binnen het Amerikaanse leger bevestigt anoniem aan persagentschap Reuters dat Al-Baghdadi het doelwit van een nachtelijke militaire operatie was, maar kon niet zeggen of hij overleden is.

Een commandant van een van een militante groep in de Syrische provincie Idlib zegt dat Al-Baghdadi zou gedood zijn bij een raid na middernacht waarbij helikopters, een gevechtsvliegtuig en grondtroepen werden ingezet. Dat was in het dorp Barisha, nabij de Turkse grens. De CIA zou de locatie van Al-Baghdadi achterhaald hebben, zegt een militair aan CNN.

Ook twee bronnen bij de Irakese veiligheidsdiensten en twee Iraanse bronnen zeggen dat ze werden ingelicht over zijn dood. ‘Iran kreeg informatie van Syrische officials die werden gebrieft van ter plaatse’, zegt een van de Iraanse bronnen aan Reuters.

Bomgordel

Het nieuws werd eerst gebracht door het Amerikaanse medium Newsweek. Een officier van het Amerikaanse leger zei aan Newsweek dat Al-Baghdadi omgekomen is bij de raid die werd uitgevoerd door special forces. Er zou een kort vuurgevecht plaatsgevonden hebben toen de Amerikaanse soldaten de schuilplaats van Al-Baghdadi binnendrongen. Kort daarop zou die zichzelf opgeblazen hebben met een bomgordel. Ook twee van zijn vrouwen zouden zichzelf hebben opgeblazen.

Het Pentagon reageert voorlopig niet op de geruchten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vannacht wel getweet dat er ‘iets heel groot is gebeurd’ en Hogan Gidley, woordvoerder van het Witte Huis, heeft een ‘belangrijke toespraak’ van de president aangekondigd voor 14 uur zondagnamiddag.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Al eerder dood verklaard

Met de val van het Syrische dorp Baghouz in maart van dit jaar kwam ‘officieel’ een einde aan zijn kalifaat, maar de zelfverklaarde kalief was toen nog altijd niet gevat. De vraag was zelfs of hij nog in leefde.

Al-Baghdadi werd al verschillende keren doodverklaard. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei in 2017 van meerdere bronnen gehoord te hebben dat hij om het leven was gekomen, maar onduidelijk bleef toen wanneer en hoe hij was gestorven. IS verspreidde nadien nog audio-opnames. Op 29 april dook dan ook nog plots een video op waarin Al-Baghdadi verscheen. Het was de eerste keer in vijf jaar dat de leider van IS in beeld kwam.