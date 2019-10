Weer een blije Bosuil: spektakel tegen KV Kortrijk

Na een 2 op 9 knoopte Antwerp weer aan met de zege. Een volledig verdiende zege trouwens. Mirallas zette de Great Old op de goeie weg met zijn eerste goal en assist, vooral Lamkel Zé deed de Bosuil kirren van plezier.

Geen heilige huisjes meer bij Antwerp. Nadat vorige week Juklerod uit de ploeg verdween – de Noorse linksback zat nu wel weer in de kern –, verhuisde nu ook Refaelov naar de bank. Bölöni is zoekende in deze wat moeilijkere periode. Benson kreeg zijn eerste basisplaats, Mirallas mocht centraal rond Mbokani gaan zwerven – zoals destijds bij Everton rond Lukaku.

Op de Bosuil klonk vooraf dat er na de 2 op 9 gewonnen móést worden, maar evident was dat niet, tegen een Kortrijk dat net 6 op 6 had gepakt. De bezoekers begonnen ook het best aan de match, al leverde dat behalve een slap schot van Mboyo en een knal over doel van Van Der Bruggen niks op. Antwerp was te slordig en kwam nog moeilijker tot kansen. Benson en Buta probeerden het dan maar vanop afstand, zonder succes. De eerste keer dat de fans de handen op elkaar sloegen, was toen Bölöni langs de zijlijn de bal knap uit de lucht plukte met zijn linker – hij is het nog niet verleerd.

Mboyo op de paal

Na 25 minuten plots een serieuze verwittiging voor de thuisploeg. Mboyo mocht oprukken vanaf links, kwam naar binnen en knalde laag tegen de paal. Het sein voor Antwerp om wakker te worden en eindelijk eens te beginnen drukken. Lamkel Zé kwam stilaan ook in de match en kon op korte tijd driemaal Bruzzese onder vuur nemen. De eerste keer had zomaar raak kunnen zijn, ware het niet dat de Kameroener de bal net te ver voor zich uit tikte en niet meer voorbij de Kortrijk-doelman kreeg.

Gelukkig voor de Great Old was daar op slag van rust… Dieumerci Mbokani – toch nog één heilig huisje. Hij hoefde zelfs niet veel te doen bij de corner van Mirallas, Kovacevic was zo stom om hem neer te leggen in de kleine baklijn. Boucaut wees terecht naar de stip en Mirallas zette de penalty om. Eindelijk geen discussie meer over wie zou trappen – zij het vooral doordat Mbokani even op de grond was blijven liggen – en zo maakte de Luikse aanvaller zijn eerste goal voor zijn nieuwe club.

‘Ze na kalm’

Na rust mocht er toch nog iets meer spektakel zijn, en net terwijl we dit tegen onze collega op de persbanken zeiden, kreeg Lamkel Zé de bal toegespeeld op een meter of twintig van het doel. Twijfelen deed hij allerminst: hij legde de bal klaar voor zijn ‘mindere’ linker en knalde onhoudbaar in de bovenhoek – een schicht waar Bruzzese zelfs niet op kon reageren. Lamkel Zé verkocht vervolgens nog wat méér show door zijn truitje uit te trekken – tiens, dat hebben we precies al eens eerder gezien – en zijn t-shirt aan het hele stadion te tonen. Het opschrift, in plat Aantwaarps: ‘Lamkel, ze na kalm’ – het is een collectors item onder de fans. De gele kaart nam hij er weer bij.

Yves Vanderhaeghe wist dat het moeilijk zou worden nu, maar probeerde met een paar nieuwe gezichten – Stojanovic en Ajagun – alsnog het tij te keren. Tevergeefs. Mirallas liet de 3-0 nog liggen, maar maakte dat goed met een knappe assist voor de ingevallen Rodrigues. Iiivoo, Iiivoo, Iiivoo – de Portugees werd net ervoor al aangemoedigd vanop de tribunes, omdat hij al een tijdje uit beeld is. Ook al kon er amper een glimlachje van af: die goal zal deugd doen.

Bevestigen in Genk

Kon Kortrijk nog iets terugdoen? Ja. Maar met meer geluk dan kunde. Een ongevaarlijk schot van Kage – de derde KVK-invaller – werd nog verrassend van richting veranderd door Stojanovic, waardoor Bolat aan het grabbelen ging en de 3-1 een feit was. Niemand had echter het gevoel dat er nog een ongelofelijke comeback in zat. Als er al eens opwinding was, kwam dat door Lamkel Zé die alweer een mannetje dribbelde.

Dank voor het spektakel, Didier – de applausvervanging was op zijn plaats. Antwerp krijgt nu twee uitmatchen (Genk en Moeskroen) voor de kiezen en moet daar bevestigen.