KV Oostende krabbelt ook tegen Zulte Waregem niet recht.

Zeven matchen zonder zege, 5 op 30 én financiële miserie: KV Oostende verzuipt op alle vlakken. Een tergend zwak Essevee had genoeg aan anderhalve kans om de kustjongens opzij te zetten: 2-0.

Het leek wel een vervroegd halloweenfeestje in het Regenboogstadion. Wat opgevoerd werd, was grotendeels pure horror. De cijfers tijdens de rust waren tekenend: Zulte Waregem nul pogingen op het kader, KV Oostende deed amper beter. Na de rust was er geen beterschap. Vooral KV Oostende had nood aan een hoopgevende prestatie na de berichten over financiële problemen. Zulte Waregem wou dan weer opnieuw aanknopen met een zege na de zesde derbynederlaag op rij tegen Kortrijk. Maar inspirerend werkte dat dus allemaal niet. Een kans voor Sakala voor de rust werd genoteerd als de enige opwinding - Bossut zat er prima tussen. Aan de andere kant kon Seck eens afdrukken, maar zijn schot ging naast. That’s it. Er viel zelfs links of rechts geen gele kaart voor een foutje. We vergeten enkel bijna dat Baudry na een paar minuten al moest gewisseld worden met een hoofdletsel.

Dury mocht nog zoveel gesticuleren langs de lijn: ook na de rust kwam er amper beterschap. Zonder de geschorst Berahino voorin miste Essevee duidelijk wat vernuft. De laatste interlandbreak had Zulte Waregem duidelijk geen deugd gedaan. Na acht opeenvolgende matchen zonder nederlaag ging het vorige week met de billen bloot tegen KV Kortrijk. En ook tegen KVO was de prestatie ondermaats. Profiteren konden de Kustboys niet. Sakala was bedrijvig, maar deed te weinig met de opportuniteiten die er op zijn flank waren. Sylla beperkte zich tot kaatser, de jonge Bataille twijfelde teveel toen hij de zestien naderde. Een schrijnend gebrek aan creativiteit was de beoordeling voor Oostende. Tegen dit zwak Essevee was er veel mogelijk, maar KVO deed er te weinig mee.

Naar het einde van de match ging Zulte Waregem dan toch plots drukken. Dutoit moest gepast tussenkomen op een voorzet van Seck toen die de achterlijn haalde. Ingebrigtsen probeerde nog iets door Vargas en Rajsel een kwartier voor tijd in het veld te brengen, maar het was Essevee dat uiteindelijk kon scoren na een vrije trap na een kopbal van Seck op vrije trap. In de slotfase legde Bruno de 2-0 vast na de eerste échte kans van de tweede helft voor de thuisploeg.

De kustjongens blijven dus zowel financieel als sportief ploeteren met zeven matchen zonder zege. Essevee herademt weer door de zege.