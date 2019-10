Charleroi wipt nipt over streekrivaal Moeskroen

Charleroi heeft tegen Moeskroen een nipte en verdiende thuiszege geboekt. De Carolo’s bemachtigen daarmee een voorlopig plaatsje in de top zes én wippen over hun streekrivaal. Bij Moeskroen was Jean Butez de enige die op niveau acteerde, maar de Franse goalie moest zich na rust toch gewonnen geven toen Ali Gholizadeh één van de vele mogelijkheden voor de Carolo’s wel verzilverde. Eindstand: 1-0.

Belhocine bracht bij Charleroi dezelfde elf spelers aan de aftrap die vorige week een vlotte zege boekten op bezoek bij Cercle Brugge. Hollerbach koos dan weer voor een driemansdefensie en een versterkt middenveld waarbij hij ook koos voor Osabutey waardoor Van Durmen dus op de bank belandde. Ook Olinga moest zich opnieuw tevreden stellen met het invallersstatuut.

Charleroi nam de partij meteen in handen en daarbij was Rezaei de man die telkens opnieuw werd gezocht door de thuisspelers. Maar de Iraanse spits liet zich ofwel betrappen in buitenspelpositie of toonde zich niet bijster doelgericht. En als er dan wel doelgevaar dreigde in de zestien van Moeskroen stond een alerte Butez paraat. De 24-jarige doelman van ‘Les Hurlus’ presteerde in die eerste 45 minuten ronduit indrukwekkend en was zonder twijfel de beste man op het veld.

Boya geeft niet thuis

Langs de zijlijn balanceerde Belhocine ondertussen op de rand van een zenuwinzinking want zijn team acteerde veel te slordig in de zone van de waarheid, terwijl bij de bezoekers coach Hollerbach schijnbaar gelaten moest toekijken hoe zijn spelers in 45 minuten geen enkele noemenswaardige doelkans bij elkaar voetbalden. Negatieve uitschieter hierbij was middenvelder Boya die grossierde in nochalante baltoetsen en dan ook het balverlies opstapelde.

Halfweg greep Hollerbach dan ook in en hij bracht Van Durmen voor de compleet onzichtbare Campins die niet bepaald kon tonen waarom hij op een blauwe maandag bij het tweede elftal van Barcelona actief was. Maar die wissel leverde niet meteen een ander spelbeeld op. De Zebra’s bleven dominant voetballen, terwijl Moeskroen slechts sporadisch én zonder gevaarlijk te worden de neus aan het venster stak.

Maar toen Diandy met een loepzuivere dieptepass Gholizadeh door de buitenspelval loodste, aarzelde de Iraanse middenvelder niet en was Butez zowaar wel verslagen (1-0). De thuisploeg rook nu bloed en ging - onder impuls van een bedrijvige Morioka - nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer. Bij Moeksroen kwam Omoigui, die vorige week na rust debuteerde tegen Club Brugge, dan weer een bijzonder bleke Allagui aflossen.

Zowaar een kans voor de bezoekers!

Tenslotte mocht ook de heel matig presterende Boya naar de kant, in zijn plaats kwam Godeau. Moeskroen zou niet meteen de defensieve stellingen verlaten maar probeerde toch iets meer het balbezit te veroveren om van daaruit doelpogingen bij elkaar te voetballen. Echt succes leverde dat niet op. En de thuisploeg bleef bovendien met afstand het team met de meest offensieve intenties. Bij Charleroi kwam Nicholson dan weer in de plaats van een moegestreden Rezaei.

Het speltempo werd in het slotkwartier door de thuisploeg bewust gedrukt en Moeskroen bleef in hetzelfde bedje ziek: onnodig balverlies doorkruiste al te vaak de combinaties bij de bezoekers. Maar bij een schaarse hoekschop ging Penneteau aan het schutteren en was er zowaar een attente Ilaimaharitra nodig om een volley van Wimmer voor de lijn te keren.

Aan de overkant hield de onvermijdelijke Butez dan weer Gholizadeh van de beslissende 2-0 en ook de fraaie treffer van invaller Nicholson werd door ref Van Damme terecht afgekeurd voor buitenspel. Moeskroen drong in de zes minuten toegevoegde tijd nog -aan maar Penneteau en Co zagen de ultieme poging van Omoigui nipt naast het doelkader zoeven waardoor Charleroi uiteindelijk toch gewoon de logische zege kon vieren.