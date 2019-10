Karsten Warholm en Mariya Lasitskene zijn Europese Atleten van het Jaar

Karsten Warholm en Mariya Lasitskene zijn zaterdag op het Golden Tracks Gala in Tallinn verkozen tot Europese Atleten van het Jaar. Zowel de Noorse hordeloper als de Russische hoogspringster krijgt voor het eerst de hoogste Europese prijs in de atletiek.

Na zijn wereldtitel op de 400 meter horden, die volgde op een dominant seizoen, was Warholm torenhoog favoriet bij de mannen. Hij haalde het van de Poolse hamerslingeraar Pawel Fajdek, de Estse speerwerper Magnus Kirt en de Zweedse discuswerpen Daniel Stahl. Warholm volgt de Franse tienkamper Kevin Mayer op.

Bij de vrouwen is Lasitskene een eerder verrassende winnares. Ze werd wel wereldkampioene en won ook het EK indoor, maar de Nederlandse Sifan Hassan en de Britse Dina Asher-Smith werden tot favorieten gebombardeerd omdat ze meerdere medailles wonnen op het WK in Doha. Hassan realiseerde een nooit geziene dubbel 1.500m-10.000m, Asher-Smith won de 200m en pakte brons op de 100m en 4x100m. De vierde kandidate was de Duitse verspringster Malaika Mihambo. Asher-Smith won de trofee vorig jaar.

Fans, pers, leden van de Europese atletiekbond en een expertenpanel hadden elk 25 procent van de stemmen. Sinds de prijs voor het eerst werd uitgereikt in 1993 was de hoofdvogel nog nooit voor een Belg. In 2016 won Nafi Thiam wel de Rising Star Award. Die ging dit jaar naar de Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh bij de vrouwen en naar de Duitse tienkamper Niklas Kaul bij de mannen.