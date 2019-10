Drie weken voor de wereldbekerstart van het schaatsseizoen heeft Bart Swings zijn eerste vijf kilometer gereden. Swings eindigde tijdens internationale wedstrijden in Inzell in 6:21.35 als tweede, achter de Italiaan Davide Ghiotto (6:19.97).

De 28-jarige student uit Leuven reed een evenwichtige race. Het verschil tussen de langzaamste en de snelste ronde was niet meer dan zeven tienden. Swings opende met 29.87, voor de laatste ronde had hij 30.57 nodig. Met zijn tijd bleef Swings zo’n tien seconden boven zijn persoonlijk record van 6:11:54 dat hij twee jaar geleden schaatste op de snelle baan in Salt Lake City.

"Ik ben wel tevreden met mijn eerste 5km van het seizoen", vertelt de Leuvenaar. "Ik had wel duidelijk wat moeite om in het goeie ritme te komen tijdens de wedstrijd. Mijn eerste rondje was wat traag met 30.2. Maar ik ben vooral blij met het weinige verval, dus zeker oké om zo te beginnen aan het seizoen!"

Junior Jason Suttels legde de 3.000 meter in Inzell af in een tijd van 4:00.30. Dat is een nieuw Belgisch juniorenrecord. De amper 18-jarige Suttels werd derde achter de Italiaan Francesco Betti (3:51.49) en de Oostenrijker Armin Hager (3:52.14).

LEES OOK. Er is Belgische schaatshoop na Bart Swings: de ene is een supertalent uit Tienen, de andere is dit seizoen ploegmaat van wereldtoppers

Bij de vrouwen reed Stien Vanhoutte vrijdag naar een vierde plek op de 500 meter met een tijd van 39:94. Dat is slechts elf honderdsten trager dan haar Belgische record van twee weken geleden. Op de 1.000 meter werd de 23-jarige Vanhoutte vijfde in 1:21:02, iets meer dan drie seconden trager dan de Tsjechische wereldtopper Martina Sablikova.

“De 500 meter was wel goed, maar de 1.000 meter was er even te veel aan na een harde trainingsweek”, reageerde onze landgenote.