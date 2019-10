Lokeren klopt Beerschot en lijkt stilaan klaar voor tweede periode in 1B

Lokeren heeft zaterdag op de twaalfde speeldag van de Proximus League met 2-1 van Beerschot gewonnen in een partij die er in de strijd om de eerste periodetitel niet meer toe deed. Beide ploegen waren al uitgeteld en blijven ook na hun onderling duel zaterdag vijfde (Beerschot) en zesde (Lokeren).

Loris Brogno (8.) opende al vroeg de score voor Beerschot, maar de bezoekers gaven de voorsprong nog uit handen. Voor de rust zelfs al, want Giorgi Beridze (17.) maakte eerst gelijk, Anel Hajric (45.) bezorgde Lokeren uiteindelijk de 2-1. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

In het klassement blijft Beerschot vijfde met dertien punten, Lokeren nadert tot op één puntje en is zesde. Met zeges tegen OH Leuven en nu Beerschot en recent ook nog een gelijkspel tegen Union, bewees Lokeren wel al dat het na zijn zwakke start klaar is om in de tweede periode een rol van betekenis te spelen. In de eerste periode resten er na dit weekend nog twee speeldagen.