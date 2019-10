Wie is Sophie Wilmès: de boekhouder die premier werd

Het gaat snel voor Sophie Wilmès. Toen de regering-Michel het ruime sop koos, was zij niet eens lid van de bemanning. Zij werd er pas in september 2015 bijgehaald. En nu is ze de eerste vrouwelijke premier van ons land.

Neen, heel bekend was Wilmès niet in Vlaanderen toen zij in september 2015 Hervé Jamar, die provinciegouverneur van Luik werd, opvolgde als minister van Begroting. Jamar was trouwens niet Michels beste zet geweest, want de man gaf tijdens een persconferentie ooit zelf toe dat hij zo’n begroting toch niet echt helemaal begrijpt.

Dan was de casting van Wilmès, voordien economisch en financieel adviseur bij een advocatenbureau, veel beter. Zij kent de materie. En het is natuurlijk ook niet alleen haar schuld dat de regering-Michel nooit haar belofte heeft kunnen waarmaken om een begroting in evenwicht te presenteren. Maar het blijvende tekort werpt wel een schaduw over haar prestaties als minister. Wilmès liet het niet te zeer aan haar hart komen. Haar leitmotiv - saneren zonder het economisch herstel te breken - is volgens veel economen niet eens zo onverstandig.

Toch was deze krant behoorlijk kritisch toen de redactie haar rapport schreef in mei van dit jaar. 'Wilmès heeft geen enkele steen verlegd in de regering-Michel. Het echte begrotingswerk vond plaats op het kabinet van de premier. Als minister van Begroting is het heel moeilijk te wegen op het beleid als je niet tegelijkertijd vicepremier bent. En het is helemaal moeilijk als de premier van dezelfde partij is. Daardoor was Wilmès de facto niet meer dan de boekhouder van de regering-Michel, een regering die voor 2019 een begrotingsgat nalaat van 8,5 miljard euro. ­Wilmès vocht niet voor haar begroting, maar verkondigde trouw mee de regeringsmantra dat jobs belangrijk zijn dan de begroting.'

Wilmès heeft enkele belangrijke bonuspunten die ze meeneemt naar de Wetstraat 16. Ze communiceert met kennis van zaken, spreekt goed Nederlands, heeft een flinke dosis charisma en een sterk karakter. Zij zal niet over zich heen laten lopen.

Dat Michel haar graag ziet als opvolgster, is logisch; Wilmès is een absolute vertrouwelinge van Michel, ze behoort dan ook tot de zogeheten ‘Renaissance-groep’ rond vader en zoon Louis en Charles Michel, en behoort dus niet tot de clan-Reynders.

Ze groeide op in het Waalse Grez-Doiceau, maar woont al geruime tijd met man en vier kinderen in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode, waar ze vroeger nog schepen was.

Onze nieuwe premier wordt in januari 45 jaar. Ze is licentiate in toegepaste communicatie (reclame en marketing) en haalde ook een bijzondere licentie financieel beheer aan het Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis. Ze werkte onder meer voor de Europese Commissie als financieel beheerder en voor een advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

Haar eerste politieke stappen zette ze als 25-jarige in de gemeenteraad van Ukkel in 2000. Later werd ze onder meer eerste schepen in Sint-Genesius-Rode en ook voorzitter van de MR-afdeling aldaar. Ze zat ook kort in de provincieraad van Vlaams-Brabant en in 2014 stapte ze de Kamer binnen, in de commissie Financiën en Begroting. Charles Michel haalde haar daar weg toen hij een nieuwe begrotingsminister nodig had in 2015.