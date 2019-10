Sophie Wilmès (MR) wordt de nieuwe premier

MR-politica Sophie Wilmès zal Charles Michel vervangen als premier van ons land. Ze wordt zo de eerste vrouwelijke eerste minister van België.

Huidig minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès (MR) zal aan de koning voorgesteld worden als nieuwe premier van de federale regering in lopende zaken. Dat is zaterdag beslist door het kernkabinet, in overleg met de partijvoorzitters. De 44-jarige, perfect tweetalige minister zal ‘binnenkort’ de Zestien betrekken, een precieze datum is nog niet geprikt. Verwacht wordt dat het snel zal gebeuren.

Premier Charles Michel had vrijdag al aangegeven dat hij ten laatste begin november wou stoppen als premier. Vanaf 1 december wordt hij voorzitter van de Europese Raad. In zijn hoofd had hij al een tijdje afscheid genomen van het federale niveau.

Geens en De Croo

Ook vicepremier Koen Geens (CD&V) was geïnteresseerd in het interim-premierschap, maar Open VLD laat uitschijnen dat de post de liberale familie toekomt – en dat mocht ook een Vlaming zijn. Alexander De Croo leek in dat geval de logische regeringsleider, maar iedereen weet dat ook partijvoorzitster Gwendolyn Rutten niet ‘neen’ zegt tegen de Zestien. Zij hoopte de eerste vrouwelijke premier van België te kunnen worden, maar Wilmès steekt daar dus een stokje voor, ook al is ze dan van meet af aan ‘ontslagnemend premier’. Eerder dit jaar kreeg ook Vlaanderen even een vrouwelijke minister-president met Liesbeth Homans (N-VA). Ook zij was slechts een interim.

Het bewijst dat premier zijn in België, ook al is het dan van een kabinet dat zich naar het einde sleept, nog steeds een gegeerde post is. Het ziet er bovendien niet naar uit dat er erg snel een nieuw kabinet met een nieuwe premier zal zijn. ‘We hebben gekozen voor een oplossing die voor deze regering in lopende zaken de minste verschuivingen met zich meebrengt om de premier te vervangen’, reageert vicepremier Geens. ‘Mevrouw Wilmès is een sterke politica en wij wensen haar succes in haar nieuwe rol als premier. Ze kan op ons rekenen.’

Het kernkabinet besloot ook dat de MR de nieuwe minister van Begroting en Ambtenarenzaken zal leveren. Wie dat wordt, moet nog beslist worden. Met het vertrek van Michel telt de regering zes Nederlandstalige en zes Franstalige ministers, onder wie Wilmès, maar omdat ook MR-vicepremier Didier Reynders straks naar Europa vertrekt moet er sowieso iemand nieuw bijkomen - anders is de grondwettelijk verankerde pariteit niet gegarandeerd. Op dat moment zal Geens de bevoegdheid ‘Europese zaken’ overnemen, laat hij nog weten.

Perfect tweetalig

De ster van Wilmès is als een komeet omhoog geschoten. Als plaatsvervangster van de miscast Hervé Jamar kreeg de vrouw van de ‘periferie’ op korte tijd veel waardering, zowel binnen als buiten de partij. Meteen nadat bekend raakte dat Michel Europees president zou worden, dook haar naam op als de nieuwe Manitoe van de regering. Wilmès is een absolute vertrouwelinge van Michel, ze behoort dan ook tot de zogeheten ‘Renaissance-groep’ (en is dus geen Reyndersiaan). Ze groeide op in het Waalse Grez-Doiceau, maar woont al geruime tijd met man en vier kinderen in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode, waar ze vroeger nog schepen was.