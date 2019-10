Zondag winteruur: we mogen een uurtje langer slapen, maar voor hoe lang nog?

In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we opnieuw met de tijd. Om 3 uur ‘s nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden in de wintertijd. Mogelijk is het de voorlaatste (of de voor-voorlaatste) keer dat we overschakelen naar de wintertijd.

De zomer- en de wintertijd worden in België sinds 1977 toegepast. Het voornaamste doel ervan was energiebesparing: op die manier zouden mensen langer wakker zijn tijdens de uren daglicht om op die manier minder lampen te moeten aansteken. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat die besparing verwaarloosbaar is gezien licht sinds de uitfasering van de spilzuchtige gloeilamp geen grote energievreter meer blijkt.

Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme. Zo is er een lichte stijging in het aantal zelfdodingen en het aantal ongevallen. Weerman Frank Deboosere heeft zich in het verleden al meerdere malen uitgesproken tegen de zomertijd (de wintertijd is het ‘normale’ uur). 'Verschillende studies hebben uitgewezen dat er niet of nauwelijks wordt bespaard en dat de invoering van de zomertijd talrijke nevengevolgen heeft. Ochtendfiles rijden langer in het donker, avondfiles rijden meer in verzengende ozon-hitte, biologische klokken raken ontregeld, de zomerhitte blijft een uur langer hangen in de slaapkamers', schreef hij op zijn website in 2018.

Afschaffen in 2021

Maar het einde van het gepruts met de horloges komt stilaan in zicht. Op voorstel van de Europese Commissie besliste het Europees Parlement eind maart van dit jaar om de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd in 2021 af te schaffen.

Concreet willen de Europarlementsleden dat alle lidstaten in maart 2021 voor een laatste keer overschakelen naar de zomertijd. Lidstaten die de permanente wintertijd verkiezen, zouden dan in oktober van dat jaar een laatste keer de klok een uur terugdraaien. Over de regeling moet het parlement wel nog een akkoord vinden met de lidstaten. Uit een rondvraag van de EU Commissie blijkt dat 84 procent van de respondenten tegen het verzetten van de klok is. Over welke ‘tijd’ ze prefereren bestaat geen consensus. Verschillende mensen en politici neigen richting zomertijd. Doorgaans omdat ze ‘zomer’ en lange zwoele avonden associëren met positieve zaken, maar niets is minder waar. Indien we overschakelen op permanente zomertijd, dan komt de zon bij ons in het diepste van de winter pas op om 9.45 uur. Dat is veel te laat voor onze biologische klok. Die raakt ontregeld wanneer we te weinig licht krijgen, met alle gevolgen van dien.

Langer dan verwacht

De Europese Commissie had nochtans gehoopt dat de Europeanen al in maart 2019 voor de laatste keer een uurtje slaap zouden moeten inleveren, maar de regeringen gaven aan dat ze meer tijd nodig hebben om zich over de zaak te beraden. Het Europees Parlement wil de lidstaten die extra bedenktijd ook geven, om eventuele bevragingen te organiseren en onderling overleg te plegen.