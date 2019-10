Chauffeur koelwagen aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag

De truckchauffeur die woensdag werd aangehouden door de politie nadat in zijn koelwagen 39 dode lichamen werden gevonden, is aangeklaagd voor 39-voudige onvrijwillige doodslag.

De 25-jarige Maurice Robinson wordt verder ook nog beschuldigd van mensensmokkel en witwaspraktijken. De Noord-Ierse chauffeur wordt maandag voorgeleid. Naast Robinson waren verder nog drie anderen opgepakt na het drama met de koelwagen in Essex. Zaterdag is er nog een vijfde verdachte gearresteerd, in de haven van Dublin.

De Ierse staatsomroep RTE zegt dat de man, ook een trucker, gearresteerd is in Dublin toen hij met een ferry uit Frankrijk de oversteek had gemaakt. De politie wou de man ondervragen over de reisroute van de container waarin de lichamen werden gevonden.

Afgelopen woensdag werd in de buurt van Londen een koelcontainer met 39 dode lichamen gevonden. De koelwagen zou de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk in Zeebrugge gemaakt hebben. Familieleden van enkele slachtoffers hebben aan het Britse Sky News gezegd dat de koelwagen deel uitmaakte van een konvooi van drie vrachtwagens.

Vietnam vraagt om verder onderzoek

Initieel werd gedacht dat de slachtoffers Chinezen zouden gaan, maar er zijn intussen meer en meer aanwijzingen dat het om Vietnamezen gaat. De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc heeft een onderzoek gelast naar beschuldigingen van mensensmokkel.

Veel slachtoffers van mensensmokkel zijn uit de armste regio’s van Vietnam afkomstig, is te horen op Sky News. ‘Ik leg de focus op dit moment bij de Vietnamese gemeenschap’ zei speurder Martin Pasmore van de politie van Essex. Maar ook andere landen van herkomst blijven in het plaatje.

Probleem is dat mogelijke verwanten van de slachtoffers illegaal in Groot-Brittannië leven en angst hebben zich bij de politie te melden. Pasmore beloofde dat zijn autoriteiten niemand zullen vervolgen die zich in deze zaak tot de politie wendt. De detective riep derhalve families van de veronderstelde slachtoffers op zich kenbaar te maken.

Tevens zei de speurder met de Vietnamese ambassadeur in Groot-Brittannië te hebben gesproken, om de samenwerking met de autoriteiten in het Aziatische land te verdiepen.

Pasmore vertelde dat alle lijken nu in een mortuarium rusten. Aansluitend zullen op de lichamen gevonden bijzonderheden met informatie worden afgetoetst.