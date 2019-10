Quinten Hermans soleert naar de zege in bijzonder leuke Ethias Cross in Beringen

Quinten Hermans (Telenet-Baloise Lions) heeft zaterdag de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen gewonnen. Op en rond de plaatselijke mijnterril pakte hij zijn eerste zege van het seizoen. De 25-jarige Hermans reed in eigen gouw een halve cross alleen aan de leiding. Zijn teamgenoot Toon Aerts werd tweede, voor de Brit Thomas Pidcock. De Brit Thomas Mein finishte als vierde, voor Nicolas Cleppe.

Hermans stoof als eerste de mijnterril op. In zijn spoor volgde ploegmakker Toon Aerts, Nicolas Cleppe en Tom Meeusen. Belgisch kampioen Aerts zakte even weg en trok dan de materiaalpost in om van fiets te wisselen omdat een stuk prikkeldraad in zijn wiel was gedraaid. Dat was het sein voor Thomas Pidcock om te versnellen. De Brit kreeg Hermans mee in steun. Meeusen reed als derde ronde, terwijl Aerts al aan een knappe remonte bezig was en opschoof naar de vierde plaats met Cleppe en Thomas Mein in zijn gezelschap.

Op het einde van de derde ronde viel Pidcock voorin letterlijk en figuurlijk weg. De Brit kreeg bovendien af te rekenen met problemen aan het versnellingsapparaat, en zo reed Hermans alleen aan de leiding. Achter hem vormden de Brit Mein, Aerts en Pidcock een achtervolgende groep.

Halfcross telde Hermans een voorsprong van 35 seconden op het trio Thomas Pidcock, Toon Aerts en Thomas Mein. Cleppe en Meeusen volgden op 55 seconden. Thijs Aerts en de Duitser Marcel Meisen moesten daar al 1:20 toegeven. Mein kraakte en wat verderop moest ook Pidcock, mede door een lege achtertube, Toon Aerts laten rijden. Quinten Hermans bleef vol doorgeven en diepte, door een val van Toon Aerts, zijn voorsprong net voor het ingaan van de slotronde verder uit. Aan de posities voor het podium veranderde niets meer en zo kon Quinten Hermans met een voorsprong van 50 seconden beginnen aan zijn ereronde.