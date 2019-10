Kate Tempest: Een woordenwervelstorm die taalbarrières wegblaast

Voor wie echt iets te zeggen heeft, is taal geen onoverkomelijke barrière. Britse woordenwervelstorm Kate Tempest was uitgenodigd in het Nationaal Theater van de Franstalige gemeenschap in het kader van het Festival des Libertés. Het spreekt in het voordeel van Tempest dat zij werd uitgekozen, terwijl er evengoed een overvloed aan Franstalige woordkunstenaars is. 'I speak a lot of English. Whatever you don’t understand, I hope you feel' zei ze in een zeldzame bindtekst.