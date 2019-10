Waar is de urne van Cisse Godrie ? Die vraag houdt de familie van Cisse nu al enkele dagen bezig. Zijn urne verdween in de nacht van maandag op dinsdag vanop het kerkhof Steytelinck in Wilrijk, in Antwerpen. En sindsdien is er geen spoor meer. De familie doet nu een oproep naar de daders om de urne terug te krijgen en wil vooral weten waarom deze werd gestolen.