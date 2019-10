Fietsers inhalen is voortaan verboden in Mechelse binnenstad

In 179 Mechelse straten moeten automobilisten voortaan verplicht achter fietsers blijven. De fietszone is vanmorgen officieel ingereden door enkele tientallen fietsers, onder wie kersvers waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen.

‘Op deze manier geven we de fietser meer ruimte en creëren we een veiligere situatie’, zegt Vandersmissen. Het inhaalverbod geldt voor alle gemotoriseerd verkeer - behalve prioritaire voertuigen.

De Mechelse fietszone vormt volgens het stadsbestuur meteen ook de grootste aaneengesloten fietszone van Vlaanderen. Als automobilist merk je vooral bij het binnenrijden van de zone wat er aan de hand is, nadien staan er slechts sporadisch herhalingsborden, maar de signalisatie zou na een eerste evaluatie nog stelselmatig worden uitgebreid.

‘We maken de situatie duidelijk door meteen de hele binnenstad fietszone te maken en aan alle toegangspoorten hebben we grote banners en thermoplasten geplaatst’, zegt Vandersmissen. ‘Eenmaal binnen staan er nog her en der borden om je eraan te herinneren. We gaan de eerste maand ook nog sensibiliseren door de politie en gemeenschapswacht infokaartjes te laten uitdelen aan automobilisten die zich niet aan het reglement houden. Nadien gaan we ook repressief beginnen optreden.’

De fietszone was volgens Vandersmissen een belangrijke belofte uit het verkiezingsprogramma van Open Vld-Groen-m+. ‘Het fietsgebruik nam de voorbije jaren sterk toe in Mechelen en we willen de fietser voldoende ruimte geven om zich op een veilige manier te verplaatsen’, zegt hij. ‘De fietser bepaalt in de binnenstad voortaan de maat van het verkeer.’

Naast een inhaalverbod houdt de fietszone ook onder meer in dat de maximumsnelheid voor alle weggebruikers 30 km/u is en dat fietsers de volledige breedte van hun deel van de rijbaan mogen gebruiken.