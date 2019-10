Sensatie op WK rugby: niet de All Blacks, maar ijzersterk Engeland naar de finale

Sensatie op het WK rugby in Japan. Niet topfavoriet Nieuw-Zeeland, wel het verrassend sterke Engeland zit in de finale. De Engelsen klopten de All Blacks met 19-7. Voor de All Blacks komt er zo een einde aan jaren van hegemonie. De Nieuw-Zeelanders worden al jaren beschouwd als het beste team ter wereld en wonnen ook de voorbije twee wereldkampioenschappen in 2011 en 2015.

In de finale neemt Engeland het komende week zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Zuid-Afrika. Die halve finale wordt zondag in Yokohama afgewerkt. Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007.