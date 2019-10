Belgisch varkensvlees weer welkom in Singapore

Na India en Vietnam heft ook Singapore zijn embargo op de invoer van Belgisch varkensvlees op. Dat verbod was ingesteld na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in Etalle, in de provincie Luxemburg.

Dat heeft minister van Landbouw Denis Ducarme zaterdag gemeld.

Na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg in september 2018 hadden 25 landen een embargo ingesteld op de invoer van Belgisch varkensvlees, hoewel de varkenssector gevrijwaard bleef van de Afrikaanse varkenspest. Nadat India en Vietnam hun embargo opgeheven hadden voor alle niet-getroffen Belgische regio’s, volgt Singapore nu ook. In 2017 importeerde Singapore 482 ton producten afkomstig uit de Belgische varkenshouderij.

Volgens Ducarme worden inspanningen geleverd om de overige exportmarkten die nog gesloten zijn, zoals die van Zuid-Korea, opnieuw vrij te krijgen. ‘In tegenstelling tot in België zijn in Zuid-Korea door de varkenspest die er woedt ook varkenshouderijen getroffen. Niet minder dan 150.000 varkens werden in dat land al afgemaakt. De Koreaanse autoriteiten vragen aan andere landen om hun varkensvlees uit niet-getroffen regio’s te blijven aanvaarden... maar weigeren zelf wel hetzelfde principe toe te passen voor Belgisch varkensvlees’, aldus Ducarme, die zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot aangeschreven heeft om hem hierover verduidelijking te vragen.

De Belgische varkensvleessector is voor een groot stuk gericht op export en is goed voor ongeveer 15.000 banen.