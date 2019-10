Twee op drie strafboetes niet betaald

Twee op de drie boetes worden niet betaald en wanbetalers krijgen zelden een vervangende straf. Dat kost de staat volgens het Rekenhof 300 miljoen euro.

Het Rekenhof kaart het probleem van de vele onbetaalde penale boetes – boetes die door politie- of correctionele rechtbanken worden uitgesproken – al sinds 2000 aan. Aftredend minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die in 2014 aantrad, beloofde beterschap, maar die is er niet gekomen. Van de 454 miljoen euro aan strafboetes die in 2017 werden uitgesproken, was een jaar later nog maar 157 miljoen ­euro betaald. Twee op de drie boetes ­bleven dus onbetaald, waardoor de Belgische schatkist bijna 300 miljoen euro misliep.

Het Rekenhof wijst voor een oorzaak onder meer naar het gebrekkige IT-systeem bij Justitie, dat de strafboetes moet versturen naar de FOD Financiën, die de boetes int. Bovendien zijn de computersystemen van Financiën en Justitie ‘incompatibel’, waardoor er nog veel manueel werk nodig is om alle informatie te verwerken.

Normaal brengt Financiën Justitie op de hoogte als een boete niet is betaald. Justitie moet dan een vervangende straf uitspreken – een gevangenisstraf, bijvoorbeeld, of een rijverbod. Maar volgens het Rekenhof blijft die terugkoppeling vaak uit. ‘Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van Justitie’, klinkt het.

Gerechtsdeurwaarders

Volgens de FOD Justitie moeten tal van verbeteringen de ­komende maanden resultaten opleveren. ‘Het Rekenhof kijkt in het rapport alleen naar de strafboetes, terwijl we liefst 90 procent van alle onmiddellijke boetes en minnelijke schikkingen innen. Dat is in vergelijking met enkele jaren geleden een spectaculaire verbetering’, beklemtoont Edward Landtsheere, de woordvoerder van de FOD Justitie.

Het Rekenhof is ook kritisch voor de FOD Financiën, die vaak ‘dure’ gerechtsdeurwaarders inzet om boetes te innen. In 2017 verdubbelden de deurwaarderskosten van 5,4 naar meer dan 9 miljoen euro.