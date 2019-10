Limburg United stopt zegereeks van Oostende

Limburg United diende, na een knappe comeback in de tweede helft, Oostende eerste nederlaag toe. De kustploeg was het seizoen begonnen met vier zeges op een rij. In poule B tellen de Limburgers en Oostende nu allebei 4 op 5.

In een evenwichtig eerste kwart hadden de Limburgers na het eerste kwart een 16-15 bonus beet. Met naast Nathan Kuta ook Jared Wilson-Frame ging het na 23-26 naar 33-27. Mikyle McIntosh (22 punten, 10 rebounds) vuurde bommen af en bracht Oostende langszij; 37-37. Via een bom on the buzzer ging het via Simon Buysse naar 37-40 halfweg voor de kustploeg. Shevon Thompson (16 punten, 15 rebounds) kwam in het derde kwart al in een double-double en leidde Oostende naar 53-64. Knappe comeback in het derde kwart van de Limburgers via Jared Wilson-Frame: 64-64 en 72-69. Braian Angola dropte twee bommen (72-75) en Oostende had de winst opnieuw in het vizier. Na de uitsluiting van Dusan Djordjevic (twee technische fouten) drukten Jared Wilson-Frame en Tookie Brown met vrijworpen door naar Limburgse winst.

Limburg United-Oostende 78-75

Man van de match: Jared Wilson-Frame 23 punten, 3 assists

Limburg United: (29 op 67 shots, waarvan 6 op 25 driepunters, 14 op 17 vrijworpen en 26 fouten) BROWN 0-6, KUTA 10-2, DEMIRTAS 1-2, DEPUYDT 5-0, DEDROOG 2-0, Rafferty 2-4, Jenkins 0-6, Chatman 0-2, Marnegrave 4-0, Wilson-Frame 8-15, Mukubu 5-2

Oostende: (24 op 54 shots, waarvan 8 op 22 driepunters, 19 op 26 vrijworpen en 25 fouten) SCHWARTZ 2-0, ANGOLA 5-8, DJORDJEVIC 2-8, THOMPSON 7-9, SYLLA 0-0, McIntosh 18-4, Buysse 3-0, Desiron 0-2, Van der Vuurst 3-0

Kwarts: 16-15, 21-25, 16-24, 25-11