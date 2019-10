Democraten krijgen toegang tot gecensureerde informatie uit Mueller-rapport

Een federale rechter in de Verenigde Staten besliste dat gecensureerde informatie uit het Mueller-rapport vrijgegeven moet worden. Dat gebeurde op vraag van Democraten die een impeachment-onderzoek uitvoeren naar president Donald Trump.

Het gerechtelijk comité dat de vrijgave van de gegevens nastreefde had volgens de rechter aangetoond dat het die informatie nodig had ‘om mogelijke onrechtvaardigheid te vermijden bij de impeachment-procedure’, zei Beryl Howell, hoofdrechter in Washington. Jerrold Nadler, hoofd van het comité, vroeg de vrijgave van de informatie al aan in juli. Twee maanden later kreeg hij wind in de zeilen, wanneer de Democraten een impeachement-procedure startten tegen Trump.

Het departement Justitie wou het Mueller-rapport niet volledig vrijgeven op grond van geheimhouding.

Mueller-rapport

De speciale aanklager Robert Mueller had in april geconcludeerd dat de Russen zich wel degelijk hadden gemengd in de presidentsverkiezingen van 2016, maar kon niet bewijzen dat Trumps campagneteam daartoe met de Russen zou hebben ­samengewerkt.

Grote delen van het rapport werden niet openbaar gemaakt, daar werd onmiddellijk bezwaar tegen aangetekend door de Democraten. Nu krijgen ze gelijk van een federale rechter.