zonder Chadli lukt het niet: Anderlecht geraakt niet voorbij Eupen

Anderlecht is terug bij af. Na de 6 op 6 tegen Charleroi en STVV bleef het steken op een povere 0-0 tegen Eupen, de veertiende in de stand. Paars-wit miste gangmaker Chadli en coach Vercauteren koos vooral voor zekerheid. Wat zou Kompany daar van vinden? Met een gelijkspel tegen een degradatiekandidaat is Play-off 1 weer wat verder weg. Donderdag wacht AA Gent.

Een vrijdagavond naar Eupen. Dat is 2,5 uur rijden, want overal file. En uiteraard is het koud aan de Kehrweg. Voelt dat daar ooit anders? Aan het voetbal konden wij ons in ieder geval weer niet opwarmen. Zeker niet nu bij Anderlecht Nacer Chadli ontbrak: half ziek en half geblesseerd. Zonde. Van wie zou de Brusselse dreiging komen als de sierlijkste der Brusselaars ontbrak? Het antwoord was simpel: van niemand. Ja, Saelemaekers zette wel enkele doelgerichte acties op, maar dat leidde niet tot echte kansen. Spits Roofe miste zijn maatje Chadli en kwam niet in het stuk voor.

Trebel als tien

Het ontbrak Anderlecht vooral aan snedigheid en combinaties. Eupen verdedigde natuurlijk wel een pak sterker dan STVV vorige week, maar paars-wit speelde zelf te veel holderdeboldervoetbal. Vercauteren wist dat het zonder Chadli, Kompany en Nasri moeilijker ging zijn en betonneerde zijn ploeg toch een beetje. De coach wilde niet naïef zijn.

De vraag is dan wel of je Adrien Trebel moet uitspelen als spelverdeler. Akkoord, wij hebben sterk gepleit voor een de terugkeer van de Fransman, maar dan wel als breker en oorlogsmaker voor de defensie. Het creatieve aspect moet Trebel simpelweg aan anderen overlaten. Helaas met ook nog Kayembe in het hart van de ploeg kwam Anderlecht niet aan opbouwen toe.

Eupen was zelfs de beste ploeg en versierde vooral kansen op stilstaande fases. Vermoedelijk mag Hendrik Van Crombrugge straks twee weken niet meer binnen bij zijn schoonmoeder. Zij is van Eupen en met een wereldsave hield de doelman Eupen van een 1-0-voorsprong. Hoe hij die kopbal van Cools nog tegen de deklat duwde, valt eigenlijk niet te verklaren. Magie.

Tijdens de tweede helft veranderde het spelbeeld amper. Op onze iPhone verscheen een whatsappje van een collega die voor zijn tv zat: 'Geef maar Kompany terug. Dan zagen we tenminste voetbal.' Tja. Het is dubbel. Met het systeem van Vince The Prince had Anderlecht ongetwijfeld meer balbezit gehad en flitsender gespeeld, maar wie zou gescoord hebben? En wie weet waren ze dan zoals zo vaak nog op een fatale counter gelopen. Realisme is nu nodig.

'Dan liever voetbal zonder punten', antwoordde de collega. 'Dit is boerenkoolspel. Ik kijk nu meer naar mijn vrouw, maar ze ligt helaas te slapen.'

Coucke roert zich

Misschien had Anderlecht het wel gehaald als het tegen tien man had mogen voetballen. Nils Schouterden ontsnapte aan rood voor een drieste tackle op Saelemaekers. Hij kreeg slechts geel en Saelemaekers probeerde hem daarna wel een tweede karton aan te smeren, maar dat lukte niet.

Voorzitter Marc Coucke keek de hele eerste helft stilzwijgend toe, maar na de rust werd hij toch nerveus en begon hij zijn troepen vooruit te schreeuwen. Vercauteren bracht wel nog Amuzu voor Trebel, maar het leidde tot niets en het was vooral Van Crombrugge die nog ballen moest pakken.

Anderlecht heeft nu 13 op 36. Puntenverlies op Eupen was niet echt ingecalculeerd met het oog op Play-off 1.