Bijna 70 doden in Ethiopië bij betogingen tegen Nobelprijswinnaar voor vrede

De afgelopen twee dagen zijn 67 mensen om het leven gekomen in Ethiopië bij betogingen tegen premier en Vredesnobelprijswinnaar Abiy Ahmed. Dat heeft de politie vrijdag gemeld. Eerder was er sprake van zestien doden.

De politie van Oromiya meldt vrijdag dat 67 mensen omkwamen in twee dagen van protesten. Het gaat om 62 betogers en 5 politieagenten, zei politiecommissaris Kefyalew Tefera aan persagentschap Reuters. Dertien van hen kwamen om door kogels, de rest door verwondingen door stenen. De autoriteiten maakten eerder melding van 16 doden. Het is niet duidelijk of die 16 deel uitmaken van de 67 slachtoffers waarvan de politie spreekt.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International openden de ordediensten het vuur op betogers bij botsingen die steeds meer de vorm van etnisch en religieus geweld aannemen. ‘Sommigen werden met stokken of machetes gedood, huizen werden in brand gestoken. Mensen gebruikten zelfs kogels en lichte wapens om te doden, om te vechten’, aldus onderzoeker Fisseha Tekle.

Het geweld brak uit in de hoofdstad Addis Abeba en in de regio Orimiya, nadat een leider van de Oromo-etnie, de grootste van het land, de veiligheidstroepen ervan beschuldigd had dat ze een aanval tegen hem probeerden te organiseren. Jawar Mohammed, oprichter van het oppositionele Oromia Media Network (OMN), met basis in de Verenigde Staten, keerde in augustus naar Ethiopië terug. Hij was vroeger een bondgenoot van de hervormingsgezinde premier, ook een Oromo, maar de relatie tussen de twee mannen verslechterde onlangs. Jawar Mohammed leverde openlijk kritiek op verscheidene hervormingen van Abiy, die pas de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Volgens Reuters sluit Mohammed niet uit dat hij zich volgend jaar kandidaat stelt bij de verkiezingen, om het zo tegen Abiy op te nemen.