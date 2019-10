Facebook lanceert Facebook News in de Verenigde Staten

In een nieuwe poging om het imago van fakenews­verspreider van zich af te schudden, betaalt Facebook uitgevers van nationale en regionale nieuwstitels.

In de VS heeft Facebook gisteren de testversie van Facebook News gelanceerd. Een paar honderdduizend gebruikers krijgen in hun mobiele app in een aparte feed nieuwsstukken te zien van uitgevers met wie Facebook een betalende overeenkomst heeft gesloten. Daar zitten grote spelers bij, à la The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The Dallas Morning News, Chicago Tribune, The Boston Globe, Business Insider, maar ook online media als Buzzfeed.

Hoeveel titels er precies in het project stappen wil Facebook voorlopig niet vrijgeven. Ook over de bedragen die betaald worden, is weinig transparantie. Eerder circuleerden bedragen tot drie miljoen ­euro voor grote titels. Het nieuwskanaal wordt door mensenhanden gecureerd. Die menselijke ­selectie wordt aangevuld met algoritmes die werken op basis van het leesgedrag van de gebruiker.

Reactie op ‘fake news’

Naar de motieven van Facebook om hiermee te starten is het niet ver zoeken. Het bedrijf kreeg de jongste jaren een kwalijke reputatie als verspreider van valse of misleidende nieuwsberichten. Na een aantal eerdere, grotendeels mislukte pogingen, probeert het nu opnieuw een bestemming voor betrouwbaar nieuws te worden.

Het zou de bedoeling zijn om de app ook breder in de wereld te lanceren. Wout van Wijk, directeur van News Media Europe, heeft nog geen weet van mogelijke contacten bij de Europese titels. Hij ziet Facebook News wel als een goede stap vooruit. ‘Momenteel wordt de investering in kwaliteitsjournalistiek door uitgevers niet op waarde geschat door de online platformen. Dat moet rechtgetrokken worden als we kwaliteitsjournalistiek willen waarborgen. Waar ik persoonlijk wel moeite mee heb, is dat Facebook winnaars lijkt te kiezen: bepaalde titels waar het wél mee in zee gaat, en titels waar het níét mee in zee gaat. Ik vind het vanuit het perspectief van de democratie lastig uit te leggen dat een platform met een grote maatschappelijke impact zoals Facebook een keuze maakt tussen titels waar je wel of geen toegang tot hebt.’

De timing van Facebook News is opmerkelijk: net nu er een ­discussie woedt over de ‘link tax’ uit de copyrightwet en Google in Frankrijk al weigert om uitgevers te betalen voor nieuws.