“Bijna diefstal”, noemde analist Gary Neville de transfer van Youri Tielemans vorige week nog. Zo’n koopje vond hij de 45 miljoen die Leicester neertelde voor de Rode Duivel nadat die het winnende doelpunt binnenknalde tegen Burnley. Eén week later staat Tielemans echter alweer aan het kanon. In de uitwedstrijd bij Southampton was Tielemans goed voor de 0-2 én gaf hij ook de assist voor de 0-3.