Dan toch twee geadopteerden in expertenpanel interlandelijke adoptie

Het expertenpanel dat mistoestanden in interlandelijke adoptie zal onderzoeken, heeft besloten het panel uit te breiden met twee mensen met een adoptieachtergrond. Zoals De Standaard eerder deze week al meldde, kwam het panel onder vuur te liggen omdat er geen enkele geadopteerde mee het onderzoek zou leiden.

Miranda Ntirandekura Aerts en Christof Bex, beiden geadopteerd en ook beroepsmatig bezig met de thematiek, zullen mee in het expertenpanel over interlandelijke adoptie zetelen. Dat panel werd in juli door de voormalige Vlaamse regering in het leven geroepen na verschillende getuigenissen van adoptiefraude, onder meer in Ethiopië en Guatemala.

Het expertenpanel kwam begin deze week onder vuur te liggen (De Standaard 23 oktober). In een open brief aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lieten 23 geadopteerden weten dat ze niet te spreken zijn over het feit dat het panel zonder hun medeweten werd geselecteerd en dat er geen enkele geadopteerde mee het onderzoek zou leiden.

Nadat ze gisteren een eerste keer waren samengekomen, lieten de leden van het oorspronkelijke panel in een persmededeling weten dat ze twee experten zullen toevoegen. In het persbericht werden nog geen namen genoemd, maar op zijn Facebookpagina laat Christof Bex weten dat hij samen met Miranda Ntirandekura Aerts het panel zal vervoegen. Bex heeft als doctoraatsstudent aan de UGent onderzoek gedaan over interlandelijke adoptie. Aerts is klinisch psycholoog met een specialisatie in adoptienazorg.

De rol van het VCA

Tot slot werd ook de rol van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) in het expertenpanel in vraag gesteld. ‘Als er tijdens het onderzoek mistoestanden bij interlandelijke adopties worden vastgesteld, is het VCA medeverantwoordelijk. Zij kunnen het onderzoek dus beïnvloeden’, zei Miranda Ntirandekura Aerts woensdag in deze krant.

Nele Wouters, woordvoerder van Kind & Gezin, benadrukt echter dat er niemand van het VCA aanwezig was tijdens de eerste vergadering gisteren. ‘Het expertenpanel komt samen in de gebouwen van Kind & Gezin. Als het ondersteuning wenst, is het VCA niet ver weg, maar voor de rest speelt het VCA geen enkele rol in het onderzoek naar interlandelijke adoptie.’