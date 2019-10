Van den Broeck schuldig bevonden in ‘Pokémonmoord’

Jonny Van den Broeck (28) uit Antwerpen is door de Antwerpse assisenjury schuldig bevonden aan de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Maandag wordt er beslist over de strafmaat. Hij riskeert de levenslange opsluiting.

Shashia verdween op 7 februari 2017, nadat ze met Van den Broeck in Antwerpen had afgesproken om Pokémonfiguurtjes op te halen. Hij beweerde dat ze niet was komen opdagen, maar hij werd daarin tegengesproken door camerabeelden uit de buurt. Daarop was te zien hoe ze samen vanuit het Centraal Station naar zijn appartement aan de Van Stralenstraat waren gewandeld. Shashia was mee naar binnen gegaan, maar was niet meer naar buiten gekomen.

Van den Broeck had de verdenking van zichzelf proberen af te wenden door met de gsm van het slachtoffer berichten naar zichzelf te sturen om te laten uitschijnen dat hun afspraak nooit had plaatsgevonden. Hij had in haar naam ook berichten naar een vriend gestuurd. Uiteindelijk gaf hij toe dat Shashia wel bij hem was langsgekomen, maar hij beweerde dat ze na enkele minuten weer vertrokken was.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen in een 75 centimeter diepe put in de binnentuin van zijn appartement. Ze was naakt en vastgebonden aan armen en benen. Uit de autopsie bleek dat ze gewurgd werd.

Toen Van den Broeck met de vondst van haar lichaam geconfronteerd werd, beweerde hij niet meer te weten hoe ze aan haar einde was gekomen. Pas op de eerste dag van zijn proces zei hij plots dat ze door uit de hand gelopen wurgseks om het leven was gekomen. De jury geloofde hem niet.

‘Hij heeft haar naar zijn appartement gelokt om zijn ultieme seksuele fantasie te kunnen uitvoeren: extreme seks tot de dood er op volgde. Hij koesterde die fantasie al langer, zo blijkt uit de inhoud van de chatgesprekken op zijn computer. Het is ook uitgesloten dat het slachtoffer vrijwillig heeft ingestemd met om het even welk seksueel contact’, motiveerde de jury.

Er werden op het lichaam van Shashia tal van letsels vastgesteld. Die waren toegebracht voordat hij haar keel had dichtgesnoerd. Dat hij daarvoor niet zijn handen, maar wel een halsband had gebruikt, vonden de juryleden boven alle redelijke twijfel aangetoond. Zijn bewering dat hij tijdens de wurging niet gezien had hoe Shashia rood aanliep en hoe er puntbloedingen rond haar ogen ontstonden, was compleet ongeloofwaardig volgens de jury.

Van den Broeck had planmatig gehandeld, dat bleek uit de tijdspanne waarin de feiten zich hadden voorgedaan. Shashia was om 10.41 uur zijn appartement binnen gegaan, waarna hij haar meteen betast had. Daarna volgde een gewelddadig seksueel contact met 21 minuten later de dood tot gevolg.

‘Hij handelde niet in een opwelling, maar had een stabiele gemoedstoestand bij het doden. Ook na de feiten gedroeg hij zich koelbloedig door meteen aan zijn alibi te werken en door zich te ontdoen van haar lichaam, haar kledij en de gebruikte halsband.’

De jury vond dat er geen twijfel over bestond dat hij haar opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met voorbedachten rade om het leven had gebracht. Hij werd dus schuldig bevonden aan ‘moord’ en niet aan ‘opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg’, zoals de verdediging gepleit had.

De familieleden van Shashia reageerden opgelucht en vielen elkaar in de armen. Maandag gaat het proces verder en wordt de straf van Van den Broeck bepaald. Hij riskeert levenslang.