Vietnamese families vrezen dat familieleden in vrachtwagen zaten

Verschillende Vietnamese families vrezen dat hun vermiste familieleden zich onder de 39 lichamen bevinden die gevonden werden in een vrachtwagen in het Britse Essex. Dat melden Britse media vrijdag.

Een van de families deelde screenshots van sms-berichten van hun dochter, waarin de 26-jarige Pham Thi Tra My onder meer schreef dat het haar niet gelukt was om in het Verenigd Koninkrijk te geraken en dat ze aan het sterven was omdat ze niet kon ademen. 'Het spijt me, mama en papa, mijn buitenlandse reis heeft gefaald', staat te lezen in de berichten. 'Ik ben aan het sterven, ik kan niet ademen, ik hou heel veel van jullie.'

Volgens The Guardian werd het bericht ontvangen om 4.28 uur Vietnamese tijd, 22.28 uur Britse tijd. Op dat tijdstip zaten de slachtoffers op het transport vanuit Zeebrugge naar Essex.

'Mijn zus is vermist sinds 23 oktober, we kunnen haar niet contacteren', zegt de broer van Pham Thi Tra My aan BBC. 'We zijn bezorgd dat ze in de trailer zat, en vragen de Britse politie om dit te onderzoeken zodat ze terug kan keren naar de familie.' Volgens de broer vertrok ze op 3 oktober uit Vietnam. Ze ging eerst naar China, en vloog van daaruit naar Frankrijk. 'Ze belde ons als ze aankwam op een nieuwe bestemming', zegt de broer. Haar eerste poging om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan mislukte, ze werd opgepakt en teruggestuurd naar Frankrijk.

Volgens verschillende Britse media had de familie 30.000 Britse pond (meer dan 34.000 euro) betaald aan mensensmokkelaars, zodat de vrouw naar het Verenigd Koninkrijk kon reizen ‘op zoek naar een beter leven’.

BBC krijgt nog informatie binnen van ongeruste families, in totaal zouden zes families op zoek zijn naar geliefden. Een 26-jarige man, een 20-jarige man en een 19-jarige vrouw zouden volgens hun Vietnamese families vermist zijn. De broer van de 19-jarige zegt aan de BBC dat ze hem belde voor ze in de trailer stapte, op dinsdag, en dat ze haar gsm zou uitzetten om niet gevat te worden. Sindsdien heeft de familie geen nieuws meer gehoord. BBC schrijft dat de families geld hebben teruggekregen van mensensmokkelaars.

Donderdag nog meldden de Britse autoriteiten dat de personen in de vrachtwagen waarschijnlijk Chinezen waren. 'Dat was een eerste identificaite, dit is een lopend onderzoek', zegt een woordvoerder van de politie. De identificatie van de lichamen zal wel nog een tijd in beslag nemen. De politie vraagt iedereen die informatie heeft, zich te melden. Ze richten zich ook naar mensen die illegaal in het land zijn. 'Als je informatie hebt, deel het. Er zal geen onderzoek naar je worden geopend', aldus de politie.