Supersterren als Mbappé, zien we die hier binnen vijf jaar nog spelen? Wat er bij de nakende hervorming van de Champions League op het spel staat

Zullen onze Belgische topclubs na 2024 nog in de Champions League kunnen spelen tegen topclubs als PSG, Liverpool of Barcelona? Nu er een nieuwe hervorming van het Europese voetbal op til is, lijkt die kans klein.

Wat staat er bij die nakende hervorming op het spel? Economie- en sportredacteur Nico Tanghe licht toe. Hij ging praten met Michaël Verschueren. Hij is behalve manager van RSCA Anderlecht ook bestuurslid van de European Club Association (ECA), de federatie van Europese voetbalclubs. En daardoor onze enige landgenoot in de hoogste cenakels van het Europese clubvoetbal.

