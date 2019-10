Kamperen aan de schoolpoort opnieuw mogelijk

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft beslist om het zogenaamde ‘inschrijvingsdecreet’, dat kamperen aan de schoolpoort moest vermijden, voorlopig niet uit te rollen. ‘Dit hoéft niet tot kamperen te leiden,’ klinkt het.

Ouders die dagenlang kamperen om koste wat het kost hun kind in een school in te schrijven: het zijn taferelen waar voor vorig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) komaf mee wilde maken. Net voor de verkiezingen werd dan ook het ‘inschrijvingsdecreet’ goedgekeurd, dat digitaal aanmelden verplicht in scholen met een capaciteitstekort.

Normaal zou dat decreet volgend schooljaar in werking treden, maar onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beslist nu om de inwerkingtreding uit te stellen. Volgens Weyts is het nieuwe systeem ‘technisch nog niet uitvoerbaar’ en ‘hebben de scholen onvoldoende tijd om zich voor te bereiden.’

In het regeerakkoord staat dat er sowieso een update van het inschrijvingsdecreet komt, want de zogenaamde ‘dubbele contingentering’ in het basisonderwijs wordt afgeschaft. Bij dat systeem worden twee lijsten van leerlingen gebruikt: een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen. Die moet zorgen voor een ‘evenwichtige sociale mix’.

‘Vertrouwen in schoolbesturen’

Betekent dit nu dat er toch gekampeerd wordt? ‘Dat hoéft niet zo te zijn’, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. ‘Scholen hebben nu al zelf de vrijheid om digitaal aan te melden of zich zo te organiseren dat kamperen niet nodig is. We stellen dus vertrouwen in de schoolbesturen. Brussel moet niet alles dicteren, scholen kunnen zelf tot afspraken komen.’

Niettemin bestaat de kans dus wel degelijk dat er op bepaalde plaatsen opnieuw wordt gekampeerd. Scholen die leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit moesten in het nieuwe systeem centraal aanmelden. Maar dat hoeven ze nu toch niet te doen. De Vlaamse Scholierenkoepel reageerde al negatief: ‘Dat wordt weer kamperen voor de schoolpoorten. Op elke school aanmelden is duidelijk voor ouders en leerlingen, en geeft iedereen een eerlijke kans op een plaatsje. Zonde om dit af te voeren!’

Scholen en gemeenten moesten normaal tegen 15 november beslissen of ze al dan niet centraal aanmelden. Sommige gemeenten hebben al een beslissing gemaakt. Het is nu onduidelijk of scholen en gemeenten die beslissing terugdraaien nu de verplichting wegvalt. De gevolgen voor ouders zijn dus erg regio- en gemeentegebonden én zijn op dit moment nog erg onduidelijk.

In Antwerpen vreest het kabinet van de Antwerpse schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) bijvoorbeeld ‘chaos’, omdat nu niet langer alle secundaire scholen verplicht zijn om digitaal aan te melden. In Gent denkt schepen Elke Decruynaere (Groen) dan weer dat de gevolgen beperkt zijn, omdat de samenwerking met scholen rond centraal inschrijven al een tijdje duurt en er genoeg draagvlak is.