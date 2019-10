Schoenaerts blijft indrukwekkend om naar te kijken in Rundskop

Filmavond vanavond met Rundskop of Chicago op tv. Of kies voor een verhaal over de Brexit, met Benedict Cumberbatch is geweldig als die cynische rotzak van een Dominic Cummings.

1 BREXIT: THE UNCIVIL WAR

Canvas 22.10-23.45 uur

Kijk eens aan: een eerste dramatisering (door Channel Four) van de Brexit (of de eindeloze aanloop ernaartoe). Richard Goulding mag de pruik van Boris Johnson op, Benedict Cumberbatch is geweldig als die cynische rotzak van een Dominic Cummings.

2 CHICAGO

Eén 23.25-1.15 uur

Musicals blijven natuurlijk musicals, maar deze mag er zijn, dankzij Renée Zellweger en vooral Catherine Zeta-Jones. Richard Gere zorgt voor de komische noot, al was dat niet de bedoeling.

3 RUNDSKOP

VTM 23.25-1.50 uur

Mijn debuut moet aankomen als een kopstoot van een stier, of als een ferme stamp in de ballen, moet Michaël Roskam gedacht hebben. Van ons had het allemaal niet zo letterlijk gehoeven, maar Schoenaerts blijft natuurlijk indrukwekkend om naar te kijken. Oempfh!