Nederlandse voetbalbond: ‘BeNeLiga heeft potentieel, starten nu tweede fase op’

De BeNeLiga, een gezamenlijke voetbalcompetitie tussen Belgische en Nederlandse clubs, is weer een stapje dichterbij gekomen. De Nederlandse voetbalbond bevestigde vrijdag dat vijf Belgische en zes Nederlandse clubs rond de tafel hebben gezeten en dat een consultancybedrijf het potentieel van de BeNeLiga heeft bevestigd. ‘We starten nu de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek op.’

De Nederlandse voetbalbond bevestigt in zijn communiqué ook voor het eerst dat voor de zomer van 2019 vijf Belgische en zes Nederlandse clubs samen aan tafel hebben gezeten over de haalbaarheid van een grensoverschrijdende competitie. Het gaat om de G5 uit België - AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard - en Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse uit Nederland.

Op hun vraag kwam er eerst een onderzoek door consultancybedrijf Deloitte. ‘De resultaten van de eerste fase bevestigen dat de nieuwe BeNeLiga potentieel significant waardeverhogend is’, klinkt het in de persmededeling. ‘Zo’n competitie lijkt een doeltreffende manier om de kloof met de grootste vijf Europese competities te verkleinen, zowel financieel als sportief. België en Nederland hebben momenteel twee competities die tot de middenmoot van Europa behoren, maar kunnen gezamenlijk de zesde competitie van Europa worden.’

Ten vroegste pas vanaf 2024

Nu gaat de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek in. Daarbij zal bekeken worden in welk competitieformat eventueel gespeeld kan worden en welke de effecten ervan zouden zijn op de verschillende competities. Er komt ook een impactanalyse per club.

De BeNeLiga zou er volgens Nederlandse bronnen ten vroegste pas vanaf 2024 kunnen komen, als het tv-contract met Fox Sports in Nederland afloopt. De vraag is ook nog hoe de Europese voetbalbond Uefa zal reageren. In het verleden meldde de Uefa al dat het geen Europese tickets zou uitdelen aan competities uit verschillende landen. In de stroom van de hervorming van de Europese competities hopen de initiatiefnemers deze keer dat de Uefa zal bijdraaien.

Anderlecht: '75 procent kans op slagen'

Anderlecht-manager Michaël Verschueren geeft in een interview met De Standaard al zijn visieop de BeNeLiga. 'Ik schat de kans dat het erdoor komt op 75 procent', zegt hij. 'Er moet een realistisch economisch project op tafel komen. We zien dat de commerciële impact van het product voetbal daalt, zowel bij de sponsors als bij jonge fans. En dat terwijl het voetbal volop mondialiseert en we vandaag geen wapens hebben om onze Belgische clubs financieel naar een hoger niveau te tillen. Een BeNe-Liga is voor onze topclubs een unieke kans om sterke merken te bouwen die de grenzen overstijgen en ploegen die sportief kunnen aanhaken met de Europese subtop.'

Als het toch fout loopt, zullen de Belgische clubs ook hun ambities moeten bijstellen, aldus Verschueren. 'Dan zullen we in België hoogstens clubs hebben die in de kleinere Europese competities (en dus niet in de Champions League die vanaf 2024 hervormd zal zijn, red.) kunnen meestrijden. Dat is ook een waardig zakenmodel, maar daar moeten we dan wel eerlijk in zijn.'

Het volledige interview met Michaël Verschueren leest u zaterdag in De Standaard.