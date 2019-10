Onderzoek naar Congresvrouw van wie naaktfoto’s zijn gelekt

Het Democratisch Congreslid Katie Hill (32) wordt van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd, terwijl naaktfoto’s van haar zijn gelekt. ‘Een lastercampagne’, zegt ze.

Het ethisch comité van het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek geopend nadat een conservatieve blog naaktfoto’s van de Democrate heeft gepubliceerd. De blog schreef dat Katie Hill een relatie had met een medewerkster van haar campagne in 2018 en ook nog met een medewerker in het Congres. Katie Hill is sinds vorig jaar een van de eerste openlijk biseksuele vrouwen in het Congres.

In een brief bevestigt Hill de eerste relatie. Het zou gaan om een driehoeksrelatie met haar man en de medewerkster.

‘Tijdens de laatste tumultueuze jaren van mijn gewelddadig huwelijk, raakte ik verzeild in een relatie met iemand van mijn campagne’, zegt ze. ‘Ik weet dat zelfs een relatie met wederzijdse instemming met een ondergeschikte ongepast is. Tegen beter weten in, heb ik het toch laten gebeuren. Daarvoor verontschuldig ik me.’

Lastercampagne

Katie Hill zegt dat haar man Kenny Heslep, met wie ze in een scheiding is verwikkeld, haar wil zwartmaken. ‘Hij lijkt vastbesloten om mij te proberen te vernederen’, zegt ze. ‘Ik vind het walgelijk dat mijn tegenstanders zo’n privézaak willen uitbuiten voor politieke doeleinden. Deze gecoördineerde poging om mij en mijn naasten kapot te maken, is degoutant en zal niet lukken.’

De Democrate ontkent daarbij met klem dat ze een seksuele relatie had met haar Congresmedewerker Graham Kelly. Nadat de metoo-beweging was losgebarsten, heeft het Huis van Afgevaardigden nieuwe regels aangekondigd die seksuele relaties tussen Congresleden en hun medewerkers verbiedt. Daarom is een onderzoek opgestart. Hill zegt dat ze zal meewerken.

Wraakporno

De blog RedState publiceerde bij het bericht over de affaires ook vermeende berichtjes en drie foto’s van het Congreslid, waaronder een naaktfoto. The Daily Mail publiceerde later nog meer naaktfoto’s.

Hill spreekt van een Republikeinse lastercampagne en heeft de politie op de hoogte gebracht. Wraakporno is strafbaar in het District of Columbia. ‘Intieme foto’s verspreiden om ze te laten publiceren, is een misdaad, en de dader moet gestraft worden’, reageert Hill.

Volgens The New York Times hebben Republikeinse tegenstanders de expliciete foto’s op Twitter gedeeld.