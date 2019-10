Zaterdag gaat ‘The Wave Bristol’, het gloednieuwe surfresort in het Britse Bristol, open voor publiek. Het is een gigantisch meer met kunstmatige golven die om de 8 tot 10 seconden geproduceerd worden. Het biedt oneindig veel surfplezier aan zowel gevorderde surfers als beginners.

Het indrukwekkende project werd bedacht door Nick Hounsfield en werd mogelijk gemaakt door het engineeringbedrijf Wavegarden. ‘Ik wilde een plek creëren waar iedereen het hele jaar door kan surfen op veilige golven. Het biedt veel voordelen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.’ Er zijn plannen om hetzelfde concept in te voeren in 2023 in het Lee Valley Regional Park in Londen.