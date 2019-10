Hoe De Lijn wordt doodgenepen, waarom late abortussen zo ingrijpend zijn, en collaborateurs meer aandacht kregen dan verzetslieden

Juich, want we krijgen een nieuwe premier. Al is het dan maar een voorlopige. Intussen komt het parlement tot leven. Is er politiek nog hoop? Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Zoeven door de nacht van Brussel naar Wenen

De nachttrein naar Oostenrijk rijdt straks twee keer per week. Wenen blijkt het hart van een netwerk van nachttreinen dat van Madrid tot Moskou leidt. Onze infografici maakten een handige kaart. Droom weg bij een authentiek ecologisch verantwoord reisgevoel. En lees dan de recente ervaring van een nachtreiziger.

2.

Bomen kappen voor natuurbeheer? Burgers pikken het niet meer

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stopt met grootschalige houtkap. ANB kapt om biodiversiteit te vergroten. Burgers vinden dat vernielzucht tegen de ziel van het bos. De burgers lezen boeken over bossen, de beschermers werken met de kettingzaag. Een interessant cultureel conflict.

3.

De grafiek die de Verenigde Staten boos maakt &V

Twee Franse economen veroorzaken ophef in de VS. De 400 rijkste Amerikanen betalen minder belastingen dan eender welke andere inkomenscategorie. Het resultaat van een gestage afbouw. Zestig jaar geleden betaalden de rijksten nog 54 procent van hun inkomen aan de belastingen, nu 23 procent.

4.

Hoe de Vlaamse biodiversiteit lijdt onder hoge stikstofconcentraties

Nederland discussieert verhit over de stikstofuitstoot. Boeren en bouwpromotoren moeten aan banden. Vlaanderen is onbekommerd. Nochtans blijkt uit de recentste kaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij dat het stikstofprobleem hier nog groter is.

5.

Bij zijn personeel, bij de reizigers, bij de regering: De Lijn ziet de steun op alle fronten tanen

Te weinig chauffeurs, ontevreden reizigers, altijd besparen en de Vlaamse regering die De Lijn geleidelijk wurgt. Nu beginnen managers het schip te verlaten.

6.

Journalistiek op het darknet. Is de BBC geworden?

Is de BBC gek geworden om via de speciale Tor-browser, tussen de wapen-, drugs- en pornoverkopers, een journalistiek kanaal te openen? Integendeel, schrijft Dominique Deckmyn, de BBC gebruikt dat geheime internet waar het eigenlijk voor opgezet is. Om censuur te omzeilen en informatie vrij te houden.

7.

Hoeveel kost een bakfiets?

Voor u ‘bakfietsrijder’ nog als scheldwoord gebruikt, lees even mee hoeveel zo’n ding kost. Straks wordt u nog van jaloezie verdacht.

8.

Abortus na twaalf weken is ingrijpend, ook voor de arts >

In de luwte van het federale parlement ontstaat een alternatieve meerderheid om de abortuswet uit te breiden van twaalf naar wellicht achttien weken. Daar was amper publiek debat over. Nochtans is dat een zwaarwichtige beslissing. Zeggen ook de artsen die late abortussen uitvoeren.

9.

Het verzet won de oorlog, maar verloor nadien

Verzet tegen de Duitse bezetter heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog 15.000 Belgen het leven gekost. Toch kregen verzetslui in Vlaanderen nooit de aandacht die collaborateurs wel kregen. Bij de start van een aangrijpende televisiereeks legt Marc Reynebeau uit waarom.

10.

‘Angst maakt van de mens méér mens dan liefde’

Met Het moois dat we delen heeft Ish Ait Hamou zijn meest donkere, persoonlijke maar ook rake roman geschreven, vindt Marjan Justaert. Hij dwingt de lezer door een moslimbril te kijken. Dat is beklijvend.

11.

Het saaiste ontwerp heeft gewonnen

Wat een gemiste kans voor de architectuur in Gent is de keuze van architecten voor de uitbreiding van het Design Museum, vindt Christophe Van Gerrewey. De Vlaamse Bouwmeester heeft een kans laten liggen om het beste ontwerp, van toptalent uit Vlaanderen, te laten bouwen.

12.

The Mustang’ is een must

Na koeien en orka’s meet Matthias Schoenaerts zich nu met wilde paarden. Jeroen Struys keek in bewondering toe.