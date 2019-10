Nog een geblesseerde bij Manchester City: Guardiola moet ook Zinchenko poos missen

Manchester City zal een tijd niet kunnen rekenen op Oleksandr Zinchenko. De 22-jarige Oekraïner maakte vrijdag bekend dat hij onder het mes is gegaan aan de knie.

Zinchenko plaatste een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed in Barcelona op Instagram. “Op mijn weg terug”, schreef de vleugelverdediger erbij.

Landskampioen City staat na negen speeldagen tweede in de Premier League, maar het team van Kevin De Bruyne telt al zes punten minder dan leider Liverpool.

Trainer Pep Guardiola kan in zijn jacht op The Reds ook al niet rekenen op Aymeric Laporte, die eveneens voor lange tijd uit is met een blessure. Andere verdedigers als John Stones en Nicolas Otamendi misten eerder dit seizoen ook al wedstrijden door fysieke ongemakken.